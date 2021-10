Wahrheit über Beatles-Trennung : «Es war John, der die Scheidung wollte»

In der Geschichte wurde Sir Paul McCartney stets als der Mann dargestellt, der die Beatles auflöste. Jetzt enthüllt der Musiker erstmals ein Geheimnis: John Lennon sei derjenige gewesen, der aussteigen wollte.

Paul McCartney hat in einem Interview jegliche Verantwortung für die Trennung der Beatles von sich gewiesen. Es sei John Lennon gewesen, der die Band verlassen wollte, sagte McCartney in einer Episode der Radiosendung «This Cultural Life» auf BBC 4, die am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. «Ich habe die Scheidung nicht initiiert. Das war unser Johnny.»