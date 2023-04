Raser in St. Gallen verurteilt

Am Freitag kam es in St. Gallen zum Prozess gegen einen 19-Jährigen.

Am Freitag stand ein 19-jähriger Italiener wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln, fahrlässiger Körperverletzung, Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch und Führens eines Motorfahrzeugs ohne erforderlichen Führerausweis in einem abgekürzten Verfahren vor dem Kreisgericht St. Gallen.

Bei Strolchenfahrt zum ersten Mal in Auto gesessen

Der 19-Jährige, der im Kanton St. Gallen aufwuchs, erkannte alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft an und gab seine Taten zu. «Ich hatte noch keinen Führerschein», so der Mann, der während der Verhandlung leise und undeutlich spricht. Einige Tage vor der Strolchenfahrt wurde er laut Gerichtsvorsitzendem 18 Jahre alt.

Er soll damals noch keine Fahrstunden absolviert haben. Wie konnte er überhaupt Auto fahren, will das Gericht wissen. «Ich habe mich schon immer dafür interessiert und hatte etwas Theorie gelernt», so der Beschuldigte. An diesem Tag im Mai sei er zum ersten Mal überhaupt in einem Auto gesessen. «Es war keine gute Idee», sagt der 19-Jährige auf die Strolchenfahrt angesprochen. Auch sein Vater habe ihm das im Nachhinein gesagt und ihm ins Gewissen geredet.