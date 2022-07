Hochwald SO: «Es war klar, dass etwas Schlimmes passiert ist»

Der Tod einer Rentnerin in Hochwald SO wirft viele Fragen auf und hinterlässt ein aufgewühltes und überraschtes Dorf. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus und hat einen Mann verhaftet.

1 / 5 Der Rega-Heli hebt unverrichteter Dinge ab. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Frau bereits tot. 20min/News-Scout Gegen 9.30 Uhr war der Solothurner Polizei gemeldet worden, dass in Hochwald eine tote Rentnerin gefunden wurde. 20min/Vanessa Travasci Die Polizei hat einen Mann verhaftet, laut dem Umfeld, den Ehemann der Toten. Was man ihm vorwirft, ist noch unklar. Die Polizei äussert sich nicht zur Identität der Betroffenen. 20min/Vanessa Travasci

Darum gehts

Am Samstagmorgen wurde eine tote Frau in der Solothurner Gemeinde Hochwald gefunden. Gegen 9.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, wie diese noch gleichentags mitteilte. Man habe sofort alles aufgeboten, in der Hoffnung, das Leben der Rentnerin noch zu retten. Ein Augenzeuge des Rettungseinsatzes erinnert sich: «Um Viertel vor zehn gab es einen riesigen Lärm. Die Rega landete vor meinem Garten. Dann kamen noch Polizei und Sanität. Es war klar, dass etwas Schlimmes passiert ist.»

Acht Polizeiautos sollen im Einsatz gewesen sein. Doch trotz des raschen und zahlreichen Aufgebots starb die Frau noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Offenbar wurde sie Opfer eines Gewaltdelikts, wie die Polizei schreibt, und eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden. Darüber hinaus halten sich die Behörden bedeckt, die Ermittlungen dauern an.

Wie kam es zum Tod der Frau?

Bei der Toten handelt es sich um eine Frau, die seit langem zusammen mit ihrem Ehemann in einem Einfamilienhaus am Buchackerweg wohnte. Er sei inzwischen in Haft. In der Nachbarschaft ist man betroffen und überrascht, wie 20 Minuten vor Ort erfährt. Das Opfer und ihr Mann seien in der Gemeinde bekannt gewesen. Wie es zu einem tödlichen Ereignis habe kommen können, gar zu einem Verbrechen, könne man sich nicht erklären. Die Polizei macht keine Angaben zur Identität von Todesopfer und mutmasslicher Täterschaft.