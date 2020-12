Joel Tinner (18) hat in der Nacht auf Mittwoch mitten in Mauren (FL) einen Wolf gesehen. Erst beim genauen Hinschauen erkannte er das Tier.

Wolf in Mauren (FL) : «Es war komisch, so etwas erlebt man nicht jeden Tag»

Der Wolf spazierte gemütlich vor dem Auto durch. 20min-Community

Darum gehts Ein Jugendlicher hat in Mauren einen Wolf gefilmt.

Das zuständige Amt hat Kenntnis von der Sichtung.

Es ist erst der dritte nachgewiesene Wolf in Liechtenstein.

Joel Tinner aus Schaan (FL) war am frühen Mittwochmorgen mit einem Kolleg en im Auto unterwegs. Beim Gemeindehaus in Mauren entdeckte der 18-Jährige am Strassenrand ein Tier. «Zuerst dachte ich, es sei ein Hund, doch dann bemerkte ich den speziellen Gang», so Tinner. So erkannte er dann den Wolf. Es sei ein einzelner junger Wolf gewesen.

Zu der Begegnung in der Nacht meint der 18-Jährige: «Es ist schon komisch, mitten in einer Ortschaft einen Wolf anzutreffen. So etwas erlebt man nicht jeden Tag .» Zugleich habe er auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Er wisse ja nicht, wohin der Wolf gehe und ob er allenfalls eine Gefahr darstelle.

Dritter Wolf im Ländle

Das zuständige Amt für Umwelt der Landesverwaltung hat Kenntnis von der Wolfssichtung. In einer Mitteilung heisst es: «Das Tier durchquerte Teile der Gemeinden Eschen sowie Mauren und wurde in Mauren beim Überqueren der Strasse aus einem Auto gefilmt. Eine weitere Augenzeugin beobachtete wenige Stunden zuvor aus dem Auto heraus, wie ein Wolf die Rheinbrücke von Trübbach nach Balzers überquerte.»

Eine dauerhafte W olfspräsenz gebe es in Liechtenstein bisher nicht. Der letzte Einzelwolf sei im April dieses Jahres festgestellt worden. Der aktuelle Fall wäre erst der dritte nachgewiesene Wolf im Land. Die ersten beiden Nachweise gelangen in Steg durch Fotofallen des Amts für Umwelt. Somit ist eine Sichtung mitten im Gemeindegebiet für das Fürstentum Liechtenstein eine neue und ungewohnte Situation.

Da es in Liechtenstein derzeit kein besetztes Wolfsrevier gibt, gehen die Behörden davon aus, dass es sich beim beobachteten Tier um einen Einzelwolf handelt, der auf der Suche nach einem Revier und - im Hinblick auf die anstehende Paarungszeit zwischen Januar und März - möglicherweise auch nach einem geeigneten Partner ist. Ob der Wolf sich immer noch in Liechtenstein aufhält oder bereits weitergewandert ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Bevölkerung wird darum gebeten, sich bei weiteren Beobachtungen an das Amt für Umwelt zu wenden.