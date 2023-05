Schattdorf UR: Gotthardstau verlagert sich in Dorf – Anwohner verärgert

«Die Anwohner standen im eigenen Dorf im Stau»

Neben der Kontrolle fordert die Schattdorferin, dass die Autofahrenden für die Fahrt durch den Gotthardtunnel bezahlen sollen. «So würden sie sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie an den Feiertagen mit dem Auto in den Süden fahren müssen.» Mit solchen Forderungen ist Zgraggen nicht alleine. Erst kürzlich hat der Kanton Uri eine Standesinitiative eingereicht . Diese fordert, dass der Bund ein digitales Voranmeldesystem für die Durchfahrt am Gotthard prüft.

Mehrere Meldungen bei der Polizei

Die Kantonspolizei Uri hat Kenntnis von der verstopften Riedstrasse. «Bei einem hohen Verkehrsaufkommen wie am Samstag ist es leider nicht unüblich, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer auf Kantons- oder auch Nebenstrasse ausweichen», sagt Pikettoffizier Julian Mosimann. Am Samstag seien von Anwohnerinnen und Anwohnern mehrere Meldungen eingegangen. «Nach 10 Uhr rückte deshalb eine Patrouille an die Riedstrasse in Schattdorf aus, um dort den Verkehr zu regeln.»