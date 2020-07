vor 1h

Conny-Land

«Es war mir einfach zu unangenehm»

Am Mittwoch besuchte eine Leser-Reporterin das Conny-Land in Lipperswil TG. Während der Seelöwen-Show sassen die Besucher dichtgedrängt auf der Tribüne. Sehr zum Missfallen der Leser-Reporterin.

von Jil Rietmann

So sah es am Mittwoch im Conny-Land aus. Leser-Reporter

« Ich habe mich grausam aufgeregt » , erzählt eine Leser-Reporterin aus Otelfingen ZH. Weil sie Besuch aus Deutschland ha be und ein kleiner Bub dabei sei , hätten sie gemeinsam etwas unternehmen wollen. N ur deshalb hätten sie am Mittwoch das Conny -L and besucht. Als sie um 11.30 Uhr zur Seelöwen -Show g egangen seien , habe sie fast der Schlag getroffen . Die Besucher seien ohne jeglichen Abstand dicht an dicht gesessen. « Das musste ich einfach fotografieren » , sagt sie. Niemand habe die Abstandsregelung von zwei Metern eingehalten, obwohl sogar ein Schild angebracht gewesen sei, das darauf hingewiesen habe .

Gergey Rüegg, Geschäftsleiter des Conny-Land, sagt dazu: «Wir halten uns an die Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit. Es ist gekennzeichnet und beschildert, wie man sich im Park verhalten soll.» Bei den Shows werde sogar per Lautsprecher darauf hingewiesen, dass man sich an die Abstandsregelung halten solle. Im Park könne man ausserdem überall Masken kaufen, auch wenn keine Maskenpflicht herrsche. «Im Gastrobereich weisen wir die Mitarbeiter darauf hin, dass sie eine Maske tragen sollen», so Rüegg. Die Hände desinfizieren könne man sich ebenfalls überall im Conny-Land.

« Als ich währ e nd der Show e ine Dame darauf angesprochen habe, dass sie sich bitte nicht neben mich hinsetzen soll e , hat sie mir gesagt , ich soll eine Maske anziehen, dann passiere auch nichts » , so die Leser-Reporterin weiter . Auch die Mitarbeiter des Conny -L and hätten sich nicht darum gekümmert, dass der nötige Abstand zwischen den Besuchern gewährleistet sei . Auf den Fahrbetrieben habe es ein wenig besser ausgesehen.

Ignoranten, wenn das rote Licht brennt

Die Frau sei vom Verhalten einiger Besucher sehr enttäuscht. « Eine Show werde ich garantiert nicht mehr besuchen » , sagt sie. Das enge Aufeinandersitzen habe ihr gereicht. Sie sei sogar mitten in der Show aufgestanden und gegangen. « Es war mir einfach zu unangenehm. » Gewisse Leute würden die Situation einfach immer noch nicht ernst nehmen.

M it ihrer Meinung sei sie nicht allein gewesen . Auch anderen Show-Besuchern sei es zu eng gewesen. « Die haben sich auch beklagt, dass niemand mit einer Maske rumläuft » , erzählt die Leser-Reporterin. Auch als es um das Anstehen für das Restaurant gegangen sei, hätten viele Besucher keine Geduld gehabt. «Obwohl die Ampel rot war, gingen einige einfach hinein», so die Frau.

Beim Eingang zum Restaurant ignorierten die Gäste die rote Ampel. Leser-Reporter