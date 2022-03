Kleine Männer haben Komplexe wegen ihrer Körpergrösse

«Kleine Männer versuchen, ihre Grösse zu kompensieren»

Das liegt an dem Rollenverständnis, das weiter existiert. Es klingt plakativ, ist jedoch genauso in den Köpfen vorhanden: Der Mann ist stärker und gibt den Ton an – es sind stets die starken Attribute, die sich Männer zuschreiben. Ein kleiner Mann neben einer grossen Frau? Das Bild passt da nicht rein und führt zu einem Schiefstand – so sehr, dass es für den Mann sogar peinlich werden kann und er das zu kompensieren versucht.