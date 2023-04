HIV-Test für Patienten: «Es war nicht so gravierend» – Zahnarzt äussert sich zu Hygiene-Mängeln

Wie es heisst, sollen die Zahnarztinstrumente in einem defekten Desinfektionsgerät mangelhaft gesäubert worden sein. (Symbolbild)

Der Zahnarzt verteidigt sich: «Ich schlitterte die ganze Zeit an einem Burn-out entlang.»

Das Departement Gesundheit und Soziales schliesst in Birr AG eine Zahnarztpraxis. Im Rahmen einer Kontrolle wurden gravierende Hygienemängel festgestellt. Es wird den Patientinnen und Patienten gar empfohlen, sich auf Hepatitis B und C sowie HIV testen zu lassen, wie der Kanton in einem Schreiben mitteilt. Die bei der Kontrolle gemachten Entdeckungen lassen darauf schliessen, dass der behandelnde Zahnarzt der Praxis nicht-sterile Instrumente eingesetzt hat. Dadurch bestand für die Patientinnen und Patienten ein erhöhtes Infektionsrisiko.