Die Post äussert sich zum Rausschmiss per Twitter

«Es war nie unsere Absicht, Mimi Jäger Rassismus vorzuwerfen»

Influencerin Mimi Jäger kritisierte auf Instagram «Black Lives Matter»-Demos. Ihr Kooperationspartner Post distanzierte sich daraufhin. Jetzt entschuldigt sich das Unternehmen für sein Vorgehen.

Am Montag haben Kooperationspartner auf den Shitstorm gegen Ex-Ski-Freestylerin Mimi Jäger reagiert: Die Post etwa distanzierte sich via Twitter von der Influencerin und kündigte an, nicht mehr mit ihr zusammenzuarbeiten. Jäger verlangte darauf von der Post eine Entschuldigung, wie sie in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sagte. «Die Post hat einen Riesenschaden angerichtet», so Jäger.