Dominique Aegerter spricht über seine Saison und Jason Dupasquier

Bei Dominique Aegerter läuft es derzeit. In der MotoE ist er gut dabei und in der Supersport-WM liegt er auf Titelkurs. Im Gespräch redet er über die Saison – und über den Tod seines Rennkollegen.

1 / 4 Dominique Aegerter denkt noch oft an Jason Dupasquier. Er sagt: «Es war schwer, den Tod zu verkraften und zu verarbeiten.» imago images/Cordon Press/Miguelez Sports Aegerter kannte den jungen Schweizer gut. Sie telefonierten oft, trainierten auch gemeinsam. imago images/Cordon Press/Miguelez Sports In der laufenden Saison läuft es gut für den 30-jährigen Aegerter. imago images/Agencia EFE

Darum gehts Dominique Aegerter zeigt eine fantastische Saison bisher.

Der Schweizer Töff-Fahrer liegt in der Supersport-WM auf Titel-Kurs und in der MotoE ist er gut dabei.

Im Gespräch mit 20 Minuten redet er über die Saison – und wie ihn der Tod von Jason Dupasquier noch immer beschäftigt.

Was war das für ein Schock! Ende Mai dieses Jahres verunfallte der Schweizer Töff-Fahrer Jason Dupasquier bei der Qualifikation zur Moto3-WM in Italien schwer und wurde anschliessend von einem anderen Fahrer überrollt. Die Welt hielt den Atem an, bangte um den 19-Jährigen. Denn schnell war klar: Der junge Schweizer erlitt lebensgefährliche Verletzungen an verschiedenen Körperregionen. Er wurde in der darauffolgenden Nacht operiert, erlag dann aber am Folgetag seinen Verletzungen. Die Motorsport-Welt war geschockt.

Viele Rennfahrkollegen kondolierten, hielten eine Schweigeminute ab. Bei der Beisetzung des 19-Jährigen kamen viele Töff-Stars, gaben Dupasquier die letzte Ehre. Der Schweizer Töff-Fahrer Dominique Aegerter erfuhr vom Tod seines Kollegen kurz vor dem eigenen Start in der FIM Supersport-Weltmeisterschaft. 20 Minuten erreichte ihn in jenem Moment. «Meine Anteilnahme geht an Familie und Freunde. So was zu hören, ist sehr schlimm. Da gibt es keine grossen Worte», sagte der 30-Jährige damals. Dann fuhr er zu seinem ersten WorldSSP-Sieg.

«MotoE ist schon nicht ganz mein Ding»

Es war der erste von vielen. Um genau zu sein: Es war der erste von sechs Triumphen. Den letzten Sieg feierte Aegerter am letzten Sonntag im tschechischen Most. Mit gut einer Sekunde Vorsprung auf den Südafrikaner Steven Odendaal holte der 30-jährige Oberaargauer auf Yamaha seinen sechsten Sieg im zehnten Rennen der Supersport-WM. In der WM-Wertung führt er nun nach knapp der Hälfte der Rennen 37 Punkte vor Odendaal an. Der Rest des Feldes? Weit zurück.

Klar also, ist Aegerter derzeit zufrieden mit seiner Saison. Er hat ein klares Ziel: den Titel in der Supersport-WM. «Natürlich will ich das», erzählt er. «Viel besser als jetzt, geht fast nicht. Aber ich schaue von Rennen zu Rennen. Es sind noch 14 Rennen zu fahren, noch 300 Punkte zu vergeben.» Dann macht Aegerter eine kurze Pause, meint dann, dass er Mitte September auch zwei Rennen in der Supersport-Serie verpasse. «Sie fallen auf die gleichen Termine wie die MotoE-Rennen.» Und diese Rennen gehen für den 30-Jährigen vor. Sie müssen vorgehen.

Aegerter hat den MotoE-Vertrag mit Dynavolt Intact vor dem Supersport-Vertrag mit Kate Yamaha unterschrieben. Und diesen konnte er nur unterzeichnen, wenn die Priorität auf MotoE liegt. Das Glück von Aegerter ist, dass es nur eine Überschneidung gibt. Denn so ganz klar war das zu jenem Zeitpunkt noch nicht. Es hätten mehr Rennen sein können, die er verpasst. Betreffend MotoE hat der 30-Jährige dennoch eine klare Meinung. Er fährt sie zwar gerne, doch dem Töff-Fahrer fehlt etwas. «In der Supersport-Serie gibt es richtige Trainings und richtige Rennen. MotoE ist noch nicht weit entwickelt. Die Serie gibt es noch nicht lange und seither hat sie sich kaum entwickelt», so Aegerter. Und: «Man kann mit den Töffs halt nur die sechs, sieben Runden fahren. Sie haben keine Schaltung, keinen Ton, sie stinken nicht. MotoE ist schon nicht ganz mein Ding.»

Dennoch: Ziele hat er natürlich trotzdem. Aegerter ist ehrgeizig. In der MotoE-Wertung liegt er auf Platz vier. Bei noch vier ausstehenden Rennen ist für den Schweizer noch alles drin. Das nächste ist am Sonntag in Spielberg. Ob er dann wieder zu einem Sieg rast? Möglich ist es.

«Jason war unsere nächste Schweizer Hoffnung»

Tatsache ist: Der verstorbene Jason Dupasquier ist in Gedanken bei ihm. Auch jetzt, Monate nach dem Tod des jungen Fahrers, muss Aegerter oft an ihn denken. Zu 20 Minuten sagt er: «Es war schwer, den Tod zu verkraften und zu verarbeiten. Ich kenne seine Familie sehr gut, wir haben viel miteinander telefoniert. Jason war unsere nächste Schweizer Hoffnung. In Gedanken ist er immer bei mir.» Aegerter erzählt, dass er einen Kleber von Dupasquier auf seinem Helm habe.

Angesprochen darauf, ob er denn nun seit dem Tod Angst vor den Rennen habe, verneint der 30-Jährige. Stürze würden dazugehören, meint er. Und weiter: «Ich weiss, dass es gefährlich ist und schlimme Sachen passieren können, wenn ich auf den Töff steige. Aber dadurch, dass ich gut trainiert bin, konzentriert Töff fahre und weiss, dass ich eine sichere Ausrüstung habe, bin ich immer gut geschützt. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich aufs Bike steige.» Dann meint Aegerter abschliessend: «Ich liebe einfach das Töfffahren!»