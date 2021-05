Einen Tag nach Dupasquiers Tod - «Es war schwierig zu glauben und zu akzeptieren, was geschehen ist»

«Gestern war einer der schwierigsten Tage meines Lebens», beginnt Ayumu Sasaki. Der Japaner war am Samstag auf der Motorrrad-Rennstrecke im italienischen Mugello mit dem Schweizer Jason Dupasquier kollidiert. Der 19-Jährige hatte nach seinem Sturz und der Kollision so heftige Verletzungen erlitten, dass er diesen am Sonntagmorgen erlag.

«Es war schwierig zu glauben und zu akzeptieren, was am Samstag geschehen ist», schriebt Sasaki auf Instagram. «Die ganze Nacht gestern habe ich in meinem Herz zu Jason gesprochen und ich glaube, wir haben denselben Traum, einmal in der MotoGP zu fahren. Ich liebe diesen Sport so wie Jason, ich will meinen Traum wie Jason, also werde ich stark sein wie Jason. Und mein Rennfahrerleben mit Jason in meinem Herzen gehen.» Seine Gedanksen seien bei Jasons Familie, Team und all seinen Freunden.