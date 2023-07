Rita Ora spricht im Interview über Taika Waititi und die Schweiz

1 / 6 Sie ist in Pristina geboren, in London aufgewachsen. 20 Minuten Mittlerweile ist sie ein Weltstar: Rita Ora. Nach ihrem Debütalbum «Ora» im Jahr 2012 und dem Nachfolger «Phoenix» von 2018 erscheint mit «You & I» am Freitag das dritte Album der Sängerin.

Rita, dein neues Album heisst «You & I». Warum ausgerechnet dieser Titel?

«You & I» ist eine sehr persönliche, intime Phrase. Meine langjährigen, aber auch neuen Fans möchte ich damit wissen lassen, dass sie mir sehr nahe sind, und ihnen erzählen, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist.

Der gleichnamige Song entstand am Morgen nach deiner Hochzeit – mit einem heftigen Kater. Wie kam es dazu?

Es war der einzige Tag, an dem der Produzent Cirkut zur Verfügung stand. Als wir uns trafen, gestand ich ihm: «Ich habe gestern geheiratet und einen extremen Hangover.» Cirkut meinte, ich solle den Kater dafür nutzen, um offen und ehrlich über meine Hochzeit zu singen. Es hat wunderbar funktioniert, da man mit einem Hangover Dinge tatsächlich ungefiltert sagt. (lacht)

Taika Waititi und du habt 2022 geheiratet. Wie war eure Trauung?

Sehr privat, sehr intim. Wir haben es sehr klein gehalten und nur eine wunderbare Gruppe an Freunden eingeladen.

In den Medien wurde viel über eure Ehe spekuliert. Dazu geäussert hast du dich bis vor kurzem nie. Was hat sich geändert?

Der Grund, warum ich es so lange für mich behalten habe, ist, dass es eine wichtige Inspiration für mein Album war. Ich war endlich bereit dazu, darüber zu reden, und wollte meinen Fans die Geschichte auf meine Art und in meinen Worten erzählen. Zu heiraten war für mich eine enorme Sache, schliesslich ist es ein grosses Commitment.

Wie fühlst du dich nun als Ehefrau?

Es mag komisch klingen, aber um ehrlich zu sein: Es fühlt sich nicht danach an, als hätte sich etwas verändert. Vermutlich auch, weil Taika und ich sehr lange befreundet waren, bevor wir zusammenkamen.

In «Rest of My Life» geht es um das Gefühl, «den Richtigen gefunden zu haben». In welchem Moment wusstest du, dass Taika der Richtige ist?

Tatsächlich hat es nichts damit zu tun, dass Taika etwas Richtiges gesagt oder getan hat. Stattdessen merkte ich, dass ich mit meinem Leben glücklich bin und es der richtige Zeitpunkt war, meine Beziehung mit Taika auf die nächste Stufe zu heben. Für mich selbst habe ich zudem viele Entscheidungen getroffen, die sich reif und richtig angefühlt haben.

Familie ist ebenfalls ein Thema auf deinem Album. In «Shape of Me» singst du über die enge Beziehung zu deiner Mutter. In welchen Momenten brauchst du sie am meisten?

In jedem. Ich werde älter, meine Eltern – sie werden mich jetzt dafür hassen – werden älter und ich möchte sie daran erinnern, wie dankbar ich für sie bin. Ganz generell sollte man aber wertschätzen, wie sehr eine Mutter einen als Person prägt, insbesondere in Momenten, in denen man es womöglich gar nicht realisiert.

Kannst du dich selbst schon als Mutter vorstellen?

Ich denke schon, ja. In Bezug auf meine Fans fühle ich mich allerdings schon wie eine Mutter.

2022 warst du am Zürich Openair, am 5. August kommst du für ein Konzert wieder her. Was verbindest du mit der Schweiz?

Der Support meiner Schweizer Fans ist der Wahnsinn. Ausserdem ist das Essen fantastisch, es hat ein gutes Gesundheitssystem und ich finde es toll, dass es überall so sauber ist. Und das Schweizer Bier schmeckt mir.

Wie unterscheidet sich das Schweizer Publikum von anderen Ländern?

Sie sind ein bisschen höflicher und sehr glücklich, das mag ich. Das Publikum ist immer dankbar – dankbar für die Show, dankbar für die Künstlerinnen und Künstler, die in die Schweiz kommen.

Was wolltest du unseren Leserinnen und Lesern immer schon mal sagen?

Ich möchte mich für die Unterstützung bedanken und bitte unterstützt mich auch weiterhin. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Album, und bitte kommt zu meiner Schweiz-Show am 5. August.