Grosse Liebe - «Es war sehr komisch, auf den Partner herunter zu blicken»

Auch in der 20 Minuten Community gibt es Frauen, die sich in kleinere Männer verliebt haben.

Zendaya und Tom Holland, Sophie Turner und Joe Jonas, Alana Netzer und Baschi – diese Paare haben etwas gemeinsam: Die Frauen sind um einiges grösser als ihr Partner. Ein ungewohntes Bild, was aber «Quatsch» sei, wie Tom Holland in einem Interview mit der britischen Internetzeitung «The Independent» betont.

«Ich bin stolz darauf, eine grosse Amazone zu daten»

Die 30-jährige Laura ist 1,89 gross und hat sich in John (28) verliebt, der mit 1,73 Meter deutlich kleiner ist. Die beiden stört der Grössenunterschied überhaupt nicht: «Wir sind seit über einem Jahr zusammen und die Grösse spielt überhaupt keine Rolle – zumindest nicht für uns. Anfangs sah das natürlich anders aus. Als wir uns online kennenlernten, war meine Grösse das erste, was ich ihm mitteilte, denn für mich war das kein Problem. Die Frage war, ob er damit umgehen konnte.»

Das konnte er, wie John erzählt: «Ich war zwar sehr überrascht, dass eine so viel grössere Frau an mir interessiert ist, aber ein Problem war das nie. Ganz im Gegenteil: Ich bin stolz darauf. Wer kann schon von sich behaupten, dass er eine grosse Amazone datet?»

«Würde lügen, wenn ich sage, dass mich die Aufmerksamkeit nicht stört»

Irina (29) ist 1,79 Meter gross. Ihr Mann Alex (38) misst 1,64 Meter. Auch sie kennen die ungläubigen Blicke von Fremden: «Uns war von Anfang an klar, dass viele es absurd oder komisch finden werden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich die Aufmerksamkeit nicht stört, aber ich weiss, dass meine Beziehung sicher und stark genug ist. Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen, haben einen gemeinsamen Sohn und sind überglücklich. Ganz so einfach war es aber tatsächlich nicht. Anfangs war mir der Grössenunterschied bewusst, und es war sehr komisch, auf den Partner herunter zu blicken. Doch seine Selbstverständlichkeit und Sicherheit beruhigten mich.»

Alex zelebriert den Grössenunterschied: «Ich finde es schön, dass sie so gross ist und bin unendlich stolz, sie an meiner Seite zu wissen. Ich finde es toll, dass wir aus der Menge herausstechen. Wir sind nun mal etwas Besonderes! Unsere Grössen machen auch unseren Alltag besonders, weil wir andere Aufgaben übernehmen, als vielleicht normal ist. Irina bohrt beispielsweise Löcher in die Decke, die ich nicht so einfach erreichen kann und ich kann sie dabei bewundern.»