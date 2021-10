Basler Herbstmesse : «Es war so ein befreiendes Gefühl. Ich fühl mich so positiv und lebendig»

Trotz der Pandemie wurde am Samstag um 12 Uhr in Basel die Herbstmesse eingeläutet. 20 Minuten wollte nun am Donnerstag, einige Tage später, wissen, wie die Messbesuchenden trotz der Einschränkungen die Herbstmesse erleben.