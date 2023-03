Duschpflicht an Schulen wird heftig diskutiert

Zwei Mädchen wollten nach dem Sportunterricht nicht duschen, weil es ihnen unangenehm war, sich nackt vor ihren Mitschülerinnen zu zeigen. Die Lehrerin, die ihnen erlaubte, in Unterhosen zu duschen, erhielt vom Schulleiter einen Rüffel.

Die Duschpflicht an Schweizer Schulen löst derzeit auf Instagram heftige Debatten aus. Angestossen wurden die Diskussionen durch eine Geschichte von zwei Mädchen an einer Berner Schule.

An gewissen Schulen in der Schweiz ist es Pflicht, nach dem Sportunterricht zu duschen.

Nach dem Sportunterricht gehen viele Schülerinnen und Schülern sowieso duschen – an manchen Schulen ist es aber Pflicht. Das kritisiert Agota Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt und Opferberaterin, in einer Story auf Instagram.

Angestossen hat die Debatte eine Geschichte aus Bern: Zwei Mädchen wollten nach dem Sportunterricht nicht duschen, weil es ihnen unangenehm ist, sich nackt vor ihren Mitschülerinnen zu zeigen , wie die Today-Plattformen am Donnerstag schreiben.

Die Lehrerin erlaubte den Mädchen daraufhin, sich in der Unterhose zu duschen. Darüber war der Schulleiter aber nicht erfreut: Er wies die Lehrerin darauf hin, dass an der Schule eine Nackt-Duschpflicht gelte und diese strikt befolgt werden müsse.

«Ich habe ein Trauma deswegen»

Mit ihrer Kritik an der Duschpflicht scheint Lavoyer einen Nerv getroffen zu haben. Auf ihre Storys erhielt sie zahlreiche Rückmeldungen von Personen, die ihre negativen Erfahrungen mit der Duschpflicht teilen. Eine Person schreibt: «Das ist so grausam, ich habe ein übles Trauma deswegen», die Duschpflicht sei wirklich etwas, das abgeschafft werden sollte.

Jemand weiteres erzählt, dass an seiner oder ihrer Schule ebenfalls eine Nackt-Duschpflicht galt und sich ein gewisser Lehrer teilweise selber davon überzeugt hat, ob diese eingehalten wird. Manchmal sei er gar mit einer Kamera in die Gemeinschaftsduschen gekommen und habe gefilmt. «Jeder wusste es und niemand hat etwas dagegen getan.»

LGBTQ-Community besonders betroffen

Weiter erzählt jemand, wie damals im Schwimmunterricht alle Kinder ihre Badeanzüge abziehen mussten und in der Gemeinschaftsdusche, ohne Geschlechtertrennung, duschen mussten. «Gerade Kinder können untereinander sehr grausam sein und Grenzen überschreiten», schreibt jemand weiter.

«Es geht um die Körperhygiene und die Gesundheit»

Die Today-Zentralredaktion hat bei Lavoyer genauer nachgefragt. Das Problem existiere bei weitem nicht nur an Berner Schulen, sondern sei auch in vielen anderen Kantonen ein Problem. «Offenbar ist in ganz vielen Schulen die Sensibilität darüber, wie die sexuelle und körperliche Integrität von Kindern geschützt werden muss, nicht vorhanden.»