Tour de Suisse: Mattias Skjelmose spricht über Gino Mäder

Darum gehts Am Freitag starb der Schweizer Radprofi Gino Mäder, am Donnerstag war er schwer gestürzt.

Am Sonntag ging die Tour de Suisse zu Ende.

Mattias Skjelmose gewinnt die Rundfahrt.

Eine sehr spezielle und tragische Tour de Suisse mit dem Tod von Gino Mäder ging am Sonntag zu Ende. Nach einem Zeitfahren über 25,7 Kilometer von St. Gallen nach Abtwil zum Schluss der Rundfahrt sicherte sich der Däne Mattias Skjelmose den Triumph in der 86. Ausgabe der Tour. Er verteidigte als Dritter sein Leadertrikot. Den Tagessieg schnappte sich Juan Ayuso aus Spanien vor dem Belgier Remco Evenepoel. Bester Schweizer wurde Stefan Bissegger als Vierter.

Letztgenannter war nach seiner Fahrt äusserst emotional. Er beendete zusammen mit den Schweizern Silvan Dillier und Reto Hollenstein die Rundfahrt. Die anderen Schweizer Fahrer Stefan Küng, Marc Hirschi, Mauro Schmid und Michael Schär verzichteten bereits am Samstag auf den Start, das Schweizer Team Tudor Pro Cycling von Chef Fabian Cancellara ebenfalls.

Am Samstag anstelle eines Startschusses eine weisse Taube. SRF

«Man fühlt sich nicht so, dass man feiern kann»

Bissegger sagte dem SRF am Sonntag: «Es war eine schwierige Zeit, weil wir Gino verloren haben.» Es sei eine schwierige Zeit für alle Radprofis und für alle Schweizer. «Ich habe heute alles gegeben für Gino.» Dann meinte er: «Ich habe einen guten Kollegen verloren. Gino war so eine tolle Person.» Das Ganze mache einen bewusst, dass es jeden von uns treffen könne. «Jetzt freue ich mich einfach, wenn ich zu meiner Familie kann», so der 24-Jährige.

Tagessieger Ayuso sagte: «Natürlich wollte ich den Gesamtsieg, jetzt ist es nur der Tagessieg geworden.» Er widme diesen Erfolg dem Schweizer. Der Spanier: «Man fühlt sich nicht so, dass man feiern kann. Ich werde Gino immer in Erinnerung behalten.» Auch Tour-de-Suisse-Sieger Skjelmose war äusserst emotional. «Natürlich freue ich mich», so der 22-Jährige. «Für mich war es sehr wichtig, dass die Familie von Gino wollte, dass wir weiterfahren.»

Skjelmose bricht Interview ab

Apropos Skjelmose: Derzeit geht ein Interview des Dänen viral. Zu sehen in diesem, wie er einen Journalisten am Freitag abkanzelte und sagte: «Das war deine letzte Frage.» Der Hintergrund: Skjelmose sagte am Donnerstag in einem Interview, als noch nicht klar war, wie schlimm es um Mäder steht, dass Unfälle zum Radsport gehören würden. Als der Journalist ihn darauf ansprach, folgte die vorhin genannte Reaktion.

