Basel: «Es war wie ein Magnet» – Unfallwrack aus 1991 landet auf Quartierflohmarkt

«Wir wollten mit dem Flugzeugwrack die Aufmerksamkeit der Besucher auf uns ziehen. Bereits am Morgen versammelten sich Menschen um das verunfallte Flugzeugheck. Es war wie ein Magnet. Ein Interessent wollte es sofort kaufen», erzählt Stefan Trüssel. Am Sonntag hatte der 58-Jährige das Wrackteil als Blickfang für seinen Stand am Quartierflohmarkt Hirzbrunnen in Basel aufgestellt.

«Ich verkaufte das Flugzeugteil dem Interessenten für 200 Franken mit der Bedingung, dass es bis zum Ende des Flohmarkts bei meinem Stand stehen bleibt», so Trüssel. Ein makabrer Blickfang, denn das Heck hat eine tragische Geschichte.

Steueramtsvorsteher wollte seiner Freundin das Dorf zeigen

Das ungewöhnliche Verkaufsstück gehörte zum französischen Sportflugzeug der Serie Mudry CAP 10b und trug die Kennung HB-SBA. Der Pilot, der damalige Safenwiler Steueramtsvorsteher Christian Zaugg (49), wollte im Mai 1991 am Auffahrtsdonnerstag seiner 24-jährigen Freundin mit dem gemieteten Flieger das aargauische Safenwil aus der Luft zeigen, wie im Artikel vom Aargauer Tagblatt vom 10. Mai 1991 zu lesen ist.

Dabei flog er «zu tief und zu langsam», wie die Eidgenössische Flugunfall-Untersuchungskommission in ihrem Schlussbericht später festhielt. «Nach einer brüsken Erhöhung der Motorendrehzahl schmierte das Flugzeug über den rechten Flügel ab und stürzte steil in den Wald ab. Beide starben auf der Stelle.»

Zum Unfall beigetragen haben könnten gemäss dem Bericht Ablenkung des Piloten beim «Verwandtenflug», geringe Flugerfahrung und Unterschätzen der Windverhältnisse. Mit Verwandtenflug wird im Fliegerjargon das tiefe Überfliegen des eigenen Hauses oder eben der Verwandtschaft beschrieben, das Manöver gilt allgemein als riskant. Sein Fluglehrer stellte ihm ebenfalls kein gutes Zeugnis aus. Dieser bemängelte bei seinem Schüler «unregelmässige Leistung, brüske Steuerführung und Konzentrationsschwäche».

Für Flugzeugbegeisterte von grossem Wert

Das Heck der Unglücksmaschine gelangte nach Abschluss der Untersuchung in die Hände eines Sammlers und wechselte bereits mehrfach den Eigentümer. Bevor es zu Trüssel nach Basel kam, gehörte es Patrick Störk, einem befreundeten Sammler. Dieser stellte das Wrackteil dieses Jahr an den Flugtagen Wittinsburg als makabren Blickfang auf. «Auch ich hatte es von einem Kumpel. Von wo er es hat, weiss ich nicht mehr», so Störk. Es gebe viele Flugzeugbegeisterte, für die solche Teile von grossem Wert seien, erzählt er weiter. So einfach komme man jedoch nicht an so ein Stück.

«Kenner und Interessierte warten nach einem Flugzeugunfall den Unfallbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) ab. Danach ist klar, dass die nicht mehr brauchbaren Teile entsorgt werden müssen», so Störk. «Flugzeugliebhaber bieten an, die Teile zu übernehmen und die Sust oder die Besitzer des Flugzeugs müssen sich nicht um die Entsorgung kümmern», so Störk.

Neue Bestimmung als Container-Blickfang

Die Sust schreibt dazu auf Anfrage: «Wir beschlagnahmen die Wracks nur für die Dauer der Untersuchung. Danach werden sie an den Eigentümer zurückgegeben». Weiter werde eine fach- und umweltgerechte Entsorgung zum Selbstkostenpreis angeboten, falls kein Interesse am Luftfahrzeugwrack bestehe. Selbst bietet die Sust die Teile nicht auf dem Markt an.

Der neuste Besitzer wolle das Heck als Blickfang an einem seiner Container im Basler Hafen anbringen, wie Trüssel erzählt.