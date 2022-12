Klettere nie auf Züge!: «Es war wie eine Bombe» – 18-Jähriger von Stromschlag getroffen

Eine Gruppe von Jugendlichen soll sich in der Nacht zum Samstag auf dem Gelände des Bahnhofs Gossau SG aufgehalten haben. Offenbar kletterte ein 18-Jähriger kurz vor 1.20 Uhr auf das Dach eines Güterzugwagens. Dort wurde er im Bereich der Starkstromleitung von einem Stromschlag getroffen und weggeschleudert, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

«Wie eine Explosion»

Es komme ab und zu vor, dass die Polizei am Gossauer Bahnhof sei, weil sich Jugendliche nach dem Ausgang falsch verhielten, erzählt der Taxifahrer B.R.* (56). Er hat den Unfall miterlebt. Der Augenzeuge sah aus dem Augenwinkel einen hellen Blitz. «Ich stand gerade mit dem Auto am Bahnhof, als ich einen extrem lauten Knall hörte. Es war wie eine Bombe und viel lauter als ein Feuerwerkskörper.»

Auch in einem Club in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs war der Knall zu hören, wie Zeugen berichten. Durch den Stromschlag wurde der junge Mann schwer verletzt und fing Feuer. Zwei Kollegen des 18-Jährigen leisteten sofort Erste Hilfe. Sie zogen sich dabei unbestimmte Brandverletzungen zu. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das medizinische Fachpersonal umgehend in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Kein Einzelfall

Im Dezember 2021 erlitt in Meilen ZH e in 19-Jähriger einen Stromschlag , nachdem er zusammen mit einer weiteren Person auf eine abgestellte Rangierlok gestiegen war. Der 19-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle.

Lebensgefahr bereits beim Annähern

Bereits in vergangenen Fällen erklärten Fachexperten der AEW Energie AG gegenüber 20 Minuten, dass auch dann ein Lichtbogen entstehe, wenn man nur in die Nähe der Fahrleitung kommt. «Der Strom schlägt auf den Körper über und fliesst durch ihn gegen die Erde ab», so die Experten. Es reiche schon, wenn man nur in die Nähe der Leitungen kommt, in welchen die Spannung 15'000 Volt beträgt. Durch die hohe Spannung könne man auch so einen verheerenden Stromschlag abbekommen.