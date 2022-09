Ex-FCZ-Coach: «Gute Leistungen abgeliefert» – gefeuerter Foda meldet sich erstmals zu Wort

Er ging als erfolglosester Trainer in die Clubhistorie ein: Trainer Franco Foda wurde beim FC Zürich nach 18 Partien entlassen – ohne einen Sieg in der Super League. Nun hat sich der 56-Jährige erstmals nach seinem Rausschmiss geäussert. Gegenüber der «Kronen Zeitung» sagte der Deutsche: «Es war wie verhext, wir haben in den vergangenen Spielen gute Leistungen abgeliefert. Aber in den letzten drei Partien haben wir zweimal in der 95. Minute und einmal in der 90. Minute noch Gegentore kassiert.»