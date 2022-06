Nahe der Erde : Es war wieder Supermond

In der Nacht auf Mittwoch war der erste Supermond in diesem Jahr. Auf den nächsten müssen wir nur einen Monat warten.

Weil der Mond zurzeit besonders nahe an der Erde ist, spricht man von einem Supermond, weil er besonders gross und hell erscheint. Am Dienstag um 13.51 Uhr war Vollmond und in der Nacht auf Mittwoch um 1.23 Uhr war die Entfernung zwischen Erde und Mond am kleinsten, wie SRF Meteo schreibt. In diesem Moment spricht der Volksmund von einem «Supermond»