Chäserrugg SG: «Es war wunderschön» – Leser beobachten seltenes Naturphänomen

Diese riesenhaften Kreise am Himmel faszinierten am Donnerstag Wintersportler auf dem Chäserrugg.

Dieses entsteht, wenn Licht durch Eiskristalle am Himmel reflektiert wird.

Am Sonntag waren auf dem Chäserrugg merkwürdige Kreise am Himmel sichtbar.

Skifahrern und Snowboarder im toggenburgischen Skigebiet Chäserrugg staunten am Sonntag nicht schlecht, als am Himmel mehrere halbkreisförmige Lichterscheinungen auftraten. Auch aus der St. Galler Gemeinde Wildhaus meldete ein Leser am Sonntagmorgen die spektakuläre Sichtung. «Wow, wunderschön», schreibt er.