Reaktionen zu Lara Gut-Behrami : «Es war zu 100 Prozent sicher, dass sie Gold gewinnen wird»

Nach ihrer Fahrt zu Gold im WM-Super-G erhält Lara Gut-Behrami zahlreiche Glückwünsche. Auch vom italienischen Fussballclub FC Genua.

Hier fährt Lara Gut-Behrami zu Gold im Super-G. Video: SRF

Darum gehts Lara Gut-Behrami ist Weltmeisterin im Super-G.

Die 29-Jährige erhält zahlreiche Gratulationen.

Mit dabei sind Konkurrentinen, Ex-Ski-Stars und auch ein Fussballclub.

Schweizer Ski-Wahnsinn an der WM in Corina d’Ampezzo. Lara Gut-Behrami (29) wird ihrer Favoritenrolle auf souveräne Art und Weise gerecht und holt sich Gold im Super-G. Nach dem Rennen darf sich die Tessinerin über zahlreiche Gratulationen freuen.

Zu den ersten Gratulanten gehört der FC Genua. Der Club von Laras Ehemann Valon Behrami beglückwünscht die frischgebackene Weltmeisterin via Twitter. Gleichzeitig schickt ihr Vater Pauli Gut mit seiner Schutzmaske einen Gruss zurück nach Ligurien .

Papa Gut trägt im Ziel eine Stoffmaske mit dem Logo des FC Genuas. SRF

Shiffrin: «Gold war Lara sicher»

Grosse Anerkennung gibts von der Konkurrenz. «Ich freue mich sehr für Lara», sagt Bronze-Gewinnerin Mikaela Shiffrin im SRF-Interview. «Es war zu 100 Prozent sicher, dass sie Gold gewinnen wird.» Ein grosses Lob gibts auch von Ex-Ski-Star Sonja Nef. Die 15-fache Weltcupsiegerin fuhr 2001 ebenfalls als grosse Favoritin zu Gold im Riesenslalom. «In so einem Moment zählt für dich als Athletin nur die Goldmedaille», sagt Nef in der TV-Übertragung von SRF. «Ich musste in den letzten Tagen oft an Lara denken. Jetzt freue ich mich extrem für sie.»

Lara dankt Valon

Und was sagt die neue Weltmeisterin selbst zu ihrem Triumph? «Es ist das erste Mal, dass ich an den Start gegangen bin und nicht an die Goldmedaille gedacht habe. Ich habe mir in der Vergangenheit dadurch Druck aufgesetzt», erzählt Gut-Behrami im Interview mit SRF.

Als Rezept für ihren Erfolg macht die Tessinerin ihre Familie und vor allem auch ihren Mann Valon aus. «Ich habe ein Riesenglück, dass ich eine super Familie um mich herum habe. Mit meinem Mann habe ich ein Zuhause gefunden und das hat mir geholfen, mich als Mensch zu beruhigen und zufriedener zu sein.»

Im Zielraum wird Gut-Behrami nach dem Rennen auch noch auf den «Leck mich am Arsch»-Szene vom Dienstag angesprochen. Im Startraum des Super-G wurde die Tessinerin von einer TV-Kamera eingefangen, wie sie erneut ihren Unmut über den Heim-Weltcup in Crans-Montana kundtat. «Ich weiss nicht, was sie meinen», lacht die Gold-Gewinnerin am Donnerstag nach dem Rennen den Vorfall weg.

Hier hängt sich Lara Gut-Behrami ihre Goldmedaille gleich selber um. Video: SRF