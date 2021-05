Aegerten BE - «Es waren Explosionen zu hören» – Blumengeschäft brennt lichterloh

In Aegerten BE brennt es lichterloh.

In Aegerten BE berichten mehrere News-Scouts von einem Brand. Dieser soll eine Gärtnerei betreffen. Eine Leserin berichtet von riesigen Feuerschwaden und dass anscheinend Explosionen von Gasflaschen zu hören waren.

Die Polizei bestätigt einen Brand in einer Lagerhalle einer Gärtnerei in der Gemeinde Aegerten. Aufgrund der in der Lagerhalle abgestellten Fahrzeuge und Gasflaschen waren Detonationen zu hören. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es hat keine Verletzten gegeben.