Lil Tay lebt – Instagram-Account gehackt

Am Mittwoch wurde verkündet, dass Lil Tay gestorben ist. Einen Tag später stellt sich heraus, dass die 14-Jährige am Leben ist.

1 / 2 Sie behauptet, dass ihr Instagram-Account gehackt worden sei. Die Todesmeldung wurde mittlerweile entfernt. Instagram/liltay Lil Tay wurde im Alter von neun Jahren mit kontroversen Instagram-Videos berühmt. Instagram/liltay

Darum gehts Am Mittwoch wurde verkündet, dass Lil Tay gestorben sei.

Die 14-Jährige liess sich 24 Stunden Zeit, die Todesnachricht zu dementieren.

Sie wurde als als Neunjährige wegen ihrer kontroversen Instagram-Videos berühmt.

Claire Hope, die kanadische Internet-Rapperin, die als Lil Tay bekannt ist, lebt: «Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind, aber ich bin völlig untröstlich und kämpfe damit, die richtigen Worte zu finden», sagte die 14-jährige Influencerin am Donnerstag gegenüber TMZ.



Sie behauptet, dass ihr Instagram-Account gehackt worden sei. «Es waren sehr traumatische 24 Stunden. Den ganzen gestrigen Tag wurde ich mit endlosen herzzerreissenden und tränenreichen Anrufen von geliebten Menschen bombardiert, während ich versuchte, dieses Chaos einzuordnen», so Lil Tay am Donnerstag.

Todesmeldung wurde entfernt

Sie bedankte sich bei der Instagram-Mutter Meta für die Hilfe bei der Wiederherstellung ihres Accounts – die Todesmeldung wurde mittlerweile entfernt. Am Mittwoch kontaktierte TMZ die Polizei in der Gegend von Vancouver sowie Familienmitglieder, die völlig im Dunkeln tappten und nichts von ihrem Ableben wussten. Jetzt wissen wir auch, warum.



Lil Tay hat zuletzt im Juni 2018 auf Instagram gepostet. Sie erlangte als neunjährige Social-Media-Influencerin viralen Ruhm. Sie wurde durch ihre kontroversen Instagram-Videos bekannt, in denen sie einen verschwenderischen Hip-Hop-Lebensstil zeigte. Dann wurde es ruhig um sie.

Missbrauchsvorwürfe gegen Lil Tay

2021 stand die Familie von Lil Tay im Mittelpunkt der Missbrauchsvorwürfe gegen den jungen Internetstar, nachdem sie jahrelang in den sozialen Medien nicht aktiv war. Die Eltern des Teenagers, Christopher Hope und Angela Tian, wurden beschuldigt, das Leben ihrer Tochter aus finanziellen Gründen zu zerstören.



Auch Lil Tays Stiefbruder Jason wurde unter die Lupe genommen, nachdem der Vorwurf aufkam, er habe sie gezwungen, Inhalte zu erstellen, und ihr beigebracht, wie man Kontroversen schürt, um mehr Aufrufe zu erhalten. In der Zwischenzeit sah sich ihr Vater, ein Anwalt in Vancouver, mit dem Vorwurf konfrontiert, den Teenager körperlich und seelisch misshandelt zu haben.

