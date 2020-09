Der neuste Verkaufsschlager sind laut Digitec Galaxus spezielle Controller fürs Gaming: Flightsticks und Joysticks. Diese werden meistens für Flugsimulator-Games oder Rennspiele verwendet. Grund für den Boom ist das Spiel «Microsoft Flight Simulator». In diesem können die Spieler die gesamte Erde in hohem Detail überfliegen.

Für Alex Hämmerli von Digitec Galaxus war die plötzlich immense Nachfrage eine Überraschung: «Im August waren es fast fünfmal mehr Geräte als letztes Jahr», so Hämmerli. «Wir konnten in diesem Monat eine vierstellige Zahl an Geräten verkaufen.» Eine Rekordmenge, wie sie es bisher noch nie gab.