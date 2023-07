Listenhunde: Nach Attacke wird über Kampfhunde diskutiert

«Es muss das Bild in den Köpfen der Menschen geändert werden», so Kopp zu 20 Minuten. Viele seien zu wenig aufgeklärt.

Das ist passiert

Vergangenes Wochenende kam es zu einer Hundeattacke in Flawil SG. Dabei hat ein Hund eine 73-jährige Velofahrerin mit einem Biss schwer verletzt und ihr einen Teil des Ohrs abgebissen. Beim angreifenden Hund handelt es sich um einen American Pitbull Terrier. Der Vorfall machte in der Region schnell die Runde und ein weiteres Mal wird das Thema «Listenhunde» heiss diskutiert .

Das sagt ein Hundehalter

Stefan Kopp (39) hält selbst zwei American Pitbulls und kämpft seit Jahren gegen das verbreitete Bild der Rasse an. «Es werden immer wieder falsche Tatsachen gegen diese Rasse gerichtet», so Kopp zu 20 Minuten. Damals habe er sich für diese Rasse aufgrund ihres Charakters entschieden: «Pitbulls sind sehr familiäre Wesen und anpassungsfähig.»

Der 39-Jährige kennt die Vorurteile gegen Pitbulls und hat es bereits selbst erfahren: «Die Leute haben Angst und machen einen grossen Bogen um mich oder verstecken sich sogar.» Doch wie kann man den Mitmenschen die Angst nehmen? «Es braucht Berührungspunkte, um das Bild in den Köpfen der Menschen zu ändern», so Kopp.

Das sagt eine Hundetrainerin

Manuela Albrecht (58) ist erfahrene Hundetrainerin und Tierpsychologin und kennt sich bestens mit den Vierbeinern aus. «Grundsätzlich kommen sogenannte Listenhunde nicht aggressiv auf die Welt», sagt Albrecht. Aber dennoch würden sie in gewissen Situationen aggressiv. «Genau wie jeder andere Hund auch», so die Expertin. Aggression zähle zum normalen Verhaltensrepertoir eines jeden Lebewesens. Der Unterschied seien jeweils die Folgen bei einem Angriff.

Der Mensch könne weit in die Fortpflanzung der Vierbeiner eingreifen. «Auch im negativen Sinn», so die Hundetrainerin, hier komme auch die «Massenproduktion» von Modehunden mit den bekannten schlechten Aufzucht- und Haltungsbedingungen, vorzugsweise in Ostblockländern, ins Spiel.

Das sagt das Veterinäramt St. Gallen

In einigen Kantonen gibt es eine Liste für Hunde mit erhöhtem Gefahrenpotenzial – dies ist im Kanton St. Gallen nicht der Fall. Doch weshalb ist das so? «Der Gesetzgeber hat sich in der langen Revisionsphase des St. Galler Hundegesetzes intensiv damit befasst und ist zum Schluss gekommen, dass das kantonale Hundegesetz ohne zurechtkommt», sagt Thomas Christen, Amtstierarzt. Ausserdem werde kein Zusammenhang zwischen der Anzahl Hundeattacken in Kantonen mit und ohne Liste festgestellt.