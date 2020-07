Trump relativiert Polizeigewalt an Schwarzen

Es werden «mehr Weisse» von der Polizei getötet

Immer wieder kommt es in den USA zu Polizeigewalt. Donald Trump bezeichnet die Fälle als «schrecklich». Nach Angaben des US-Präsidenten werden jedoch mehr Weisse von Beamten getötet.

Knapp zwei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer brutalen Festnahme hat US-Präsident Donald Trump das Problem der Polizeigewalt gegen Schwarze relativiert. Floyds Tod sei «schrecklich» gewesen, aber es würden in den USA «mehr Weisse» von der Polizei getötet als Schwarze, sagte Trump am Dienstag in einem Gespräch mit dem Sender CBS. Zur Frage der Journalistin, wieso Afroamerikaner in den USA immer noch von Polizisten getötet würden, sagte Trump: «Was für eine schreckliche Frage.»