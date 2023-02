Noe Roth: Aerials-Weltmeister spricht über seinen Titel

Aerials-Star Noé Roth zeigte am Donnerstag sein Können und sprang zum WM-Titel in Georgien. Jetzt verrät er, wie er seinen Erfolg feiern wird und wie er das schlechte Wetter erlebte.

Mit diesem Sprung wurde Noé Roth Weltmeister. SRF

Darum gehts An der Ski-Freestyle-WM holte Noé Roth Aerials-Gold.

Der Triumph kam für ihn überraschend.

20 Minuten hat mit dem glücklichen Sieger gesprochen.

Am Ende ging für Aerials-Star Noé Roth alles gut aus. So kürte sich der 22-Jährige im georgischen Bakuriani zum Weltmeister. Dabei sah es zeitweise nicht gut für Roth aus. Nur mit viel Glück erreichte er als Sechster den Super-Final. In diesem gelang ihm dann jedoch ein brillanter Sprung, den die Jury mit 118,59 Punkten bewertete. Eine Marke, die für Gold reichte! Zweiter wurde Quinn Dehlinger aus den USA und der Chinese Yang Longxiao gewann Bronze.

Als 20 Minuten am Donnerstagnachmittag den Schweizer per Telefon erreicht, ist er noch immer überglücklich. «Ich fühle mich ziemlich gut gerade, viel besser geht gerade nicht», so Roth. «Als der WM-Titel feststand, war es ein unglaubliches Gefühl.» Dann erzählt der 22-Jährige, dass er mit dem Triumph nicht gerechnet habe. Nun sei der Titel aber wundervoll – vor allem nach der schwierigen Woche.

Noé Roth freut sich über seinen WM-Titel. Photo: Miha Matavz

Das Wetter war immer schlecht

Was er damit meint? Nun – die Aerials-Athletinnen und -Athleten hatten bisher in Georgien überhaupt nicht viel Glück. So konnten bis zum Donnerstag erst der Mixed-Team-Wettbewerb sowie die Quali der Frauen stattfinden. Die Qualifikation der Männer sowie der Final beider Geschlechter wurden immer wieder verschoben – ebenso die Trainings. Grund dafür waren die starken Windböen und generell das schlechte Wetter.

Coach und Vater Michel Roth bekundete bereits am Mittwoch gegenüber 20 Minuten seinen Unmut: «Die FIS hätte die WM niemals an einem Ort stattfinden lassen dürfen, wo es noch nie einen Aerials-Wettkampf oder einen -Testevent gegeben hat.» Das sei ein grosses Problem. Hätte man vom starken Wind gewusst, wäre es niemals so weit gekommen.

So verbrachte Noé Roth die Woche

Noé Roth verrät: «Heute war wettertechnisch gesehen der beste Tag.» Es habe zwar gewindet, geschneit und Nebel gehabt, doch: «Die letzten Tage waren noch viel schlimmer.» Der jetzige Weltmeister und seine Teamkolleginnen und -kollegen konnten nichts anderes machen, als zu warten.

«Wir waren oft im Dorf essen und probierten georgisches Essen aus», so Roth. «Sonst konnten wir nicht viel machen.» Verständlich. Das Dorf Bakuriani gilt zwar als Georgiens Wintersport-Hauptstadt, doch hat gerade einmal rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohner.

«Mal schauen, wie und wo man hier feiern kann», sagt Roth und lacht. Sicher ist, dass am frühen Freitagmorgen der Bus in Richtung Flughafen fährt. Ob er sich zwischen dem Feiern des WM-Titels und der Abfahrt noch ein paar Stunden Schlaf gönnt? Unsicher. Roth: «Wahrscheinlich gehts direkt von der Party in den Bus.»