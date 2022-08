Basel-Stadt: «Es wird 2 Nächte hindurch überall geknallt und gezischt» 

Gemeinsam mit Raphael Fuhrer (Grüne) und Christoph Hochuli (EVP) sieht sie die CO2- und Feinstaubbelastung wegen Klima und Gesundheit kritisch. An diesen beiden Tagen sind sie auf Rekordhöhe. «Das ist besonders belastend für Menschen mit Atemwegserkrankungen sowie dem Grund- und Rheinwasser», so die Grossräte. Zudem kann es immer wieder zu gefährlichen Bränden und Verletzungen kommen. Allein in diesem Jahr musste die Polizei mehrfach am 31. Juli ausrücken, weil trotz Verbot Feuerwerk inmitten von Menschenansammlungen gezündet wurde.