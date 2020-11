Das bedeutet das Ständemehr

Für das Ständemehr werden die Abstimmungsresultate in den einzelnen Kantonen betrachtet. Hat in einem Kanton eine Mehrheit « Ja » gestimmt, so ist auch die Standesstimme dieses Kantons ein « Ja » . Ständemehr bedeutet, dass eine Mehrheit der Standesstimmen erreicht ist. Die Halbkantone AI, AR, BL, BS, NW und OW haben eine halbe Standesinitiative.