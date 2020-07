Neue Beschränkungen für Events

«Es wird eine Maskenpflicht im Club geben»

In den Nordwestschweizer Kantonen können Events mit mehr als 100 Besuchern nur noch unter strengen Auflagen durchgeführt werden. Für viele Clubs heisst das: Maskenpflicht oder schliessen.

Die Maskenpflicht gelte auch für Open-Air-Veranstaltungen auf dem Dach. Die Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn haben Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen per 9. Juli untersagt, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und es keine Maskenpflicht gibt.

So viel Nähe ist ab jetzt nur noch mit Mundschutz erlaubt im Viertel. Der Basler Club reagiert mit der Maskenpflicht auf die neuen Auflagen für Veranstaltungen.

Nicht mehr als 100 Gäste, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und keine Maskenpflicht vorgesehen ist. Das gilt ab Donnerstag in den Nordwestschweizer Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Solothurn und Aargau für Restaurationsbetriebe, Bars und Tanzlokale. Die Regel gilt vorerst bis Ende Jahr. Viele trifft dieser Entscheid unvorbereitet, obschon zumindest die basel-städtischen Behörden Vertreter der Gastronomie- und Clubszene vorab konsultierte.

«Mit welchen Vertretern? Wir wurden nie gefragt!», postete der Club Nordstern umgehend nach Bekanntgabe des Entscheids am Mittwochnachmittag. Der international bekannte Basler Club bleibt nun bis auf weiteres geschlossen. «Dieser Schritt war ohne Wenn und Aber eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir in den 20 Jahren unseres Bestehens treffen mussten», teilte der Club mit. Von der Schliessung ausgenommen bleiben die Outdoor-Veranstaltungen des Nordsterns auf dem Deck des Schiffs.

Dutzende Konzerte vor Absage?

Auf dem kalten Fuss erwischt wurde die Konzertfabrik Z7 in Pratteln, ein landesweit bekanntes Konzertlokal. Bis Ende Jahr wären dort dutzende Konzerte geplant gewesen mit international bekannten Metal und Hard-Rock-Acts. Man sei nicht vorab vom Kanton informiert worden und könne den Entscheid deshalb noch nicht kommentieren, hiess es auf Anfrage.

Von den neuen Auflagen betroffen sind auch Theater. Diese haben es allerdings einfacher, sich an die neuen Spielregeln anzupassen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen gemäss der kantonalen Covid-19-Verordnung Steh- oder Sitzplatzsektoren für je maximal 100 Personen gebildet werden und die Kontaktdaten entsprechend zu erheben.

«Wir nehmen die Mahnung ernst»

Bis jetzt gibt es in Basel noch keine Hinweise für Ansteckungen im Nachtleben. Überhaupt wurden in den vergangenen Tagen nur wenige Neuansteckungen registriert. «Wir haben eher tiefe Fallzahlen im Kanton und möchten, dass das so bleibt», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, auf Anfrage. «Wir nehmen die deutliche Mahnung der Science Task Force des Bundes ernst, jetzt Massnahmen zu ergreifen, bevor die Fallzahlen rasch ansteigen.»