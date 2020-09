«Sie brausen an einem vorbei. Es wird gedrängelt und überholt», sagt eine Leser-Reporterin.

Grund: Auf der Schützenhausstrasse kommen sich Velofahrer und Fussgänger immer wieder in die Quere.

Es ist schon lange ein Ärgernis – auf der Schützenhausstrasse in Dübendorf kommen sich Velofahrer und Fussgänger in die Quere. «Es wird extrem rücksichtslos gefahren», sagt die 49-jährige Dübendorferin K. H.*, die täglich mit ihrem Schäfermischling auf der Strecke spazieren geht. Die Velos würden beinahe lautlos und sehr schnell von hinten angefahren kommen. «Sie brausen an einem vorbei. Es wird gedrängelt und überholt.»