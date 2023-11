Es wird frostig: Diese Heiztipps könnten dir den Winter retten

So entlüftest du deine Heizung richtig

Es gluckert in der Heizung – höchste Zeit, sie zu entlüften. Ist zu viel Luft im Heizkörper, wird er nicht mehr richtig warm, da das heisse Wasser nicht genug Platz hat für die Zirkulation. Bevor du die Heizung entlüftest, solltest du sie voll aufdrehen . Das erleichtert den Prozess. Das Lüften klappt am besten mit einem Vierkantschlüssel – es gibt auch dafür vorgesehene Heizkörperschlüssel. Alternativ kannst du auch eine Zange oder einen Schraubenzieher benutzen. Nicht fehlen dürfen eine Schüssel oder ein Gefäss und ein Lappen.

Schritt für Schritt

Wenn du in einem Eigenheim oder in einer Wohnung mit Zugang zur zentralen Heizungsanlage wohnst, solltest du im ersten Schritt die Umwälzpumpe abstellen und eine Stunde warten, bevor du mit dem Entlüften beginnst.

Her mit dem Swiffer

Darfst du als Mieter die Heizung selbst entlüften?

So stellst du die Heizung richtig ein

Wenn ich die Heizung voll aufdrehe, wird es schneller warm, oder?

Deshalb zahlst du trotz Heizverzicht vielleicht doch mehr

«Neuere Wohnungen sind mit Messgeräten ausgestattet, die eine individuelle Heizkostenabrechnung möglich machen», erklärt Angst vom MVZH. Wo es keine solche Messgeräte gebe, müssten die Heizkosten plausibel aufgeteilt werden. Meist geschehe dies über die Grösse der Wohnung. «Das muss nicht unfair sein, weil es so auch einen Ausgleich zwischen den obersten und untersten Wohnungen gibt, die die Heizung stärker aufdrehen müssen, weil sie vom Dachstock und Keller nicht beheizt werden», so Angst. Kann man sich gegen solche Kostenaufteilungen wehren? «In der Regel nein. Solange die Aufteilung nicht willkürlich ist, muss der Vermieter den Schlüssel nicht anpassen», erklärt Angst.

Angelaufene Scheiben verhindern

Feuchte Scheiben im Winter können schnell zu Schimmel führen. Kämpfst du oft mit Kondens, könnte sich der Kauf eines Hygrometers lohnen – dieses zeigt an, wie feucht es in deiner Wohnung ist. Nach dem Kochen, Duschen und Baden solltest du ebenfalls die entstandene Feuchtigkeit rauslassen und nicht in andere Zimmer leiten. Und: Die Temperatur in deiner Wohnung sollte nicht zu tief sinken – das begünstigt ebenfalls das Schimmelrisiko.