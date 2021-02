Darum gehts Am Donnerstag strömt mit der Bise eiskalte Luft in die Schweiz.

Örtlich sind bis zu 15 Grad unter Null möglich.

Nun wird es glatt auf den Strassen.

In der Nacht auf Donnerstag gehen die Temperaturen in verschiedensten Teilen der Schweiz in den Frostbereich zurück. Wie Meteonews schreibt, fällt zeitweise auch noch Schnee. Die Mischung zwischen Schnee und Frost sorgt für gefährliche Bedingungen auf den Strassen – es wird glatt.

In den nächsten Tagen breitet sich über Skandinavien ein kräftiges Hoch aus. Wie Meteo Schweiz schreibt, hat dies auch für die Schweiz Folgen. Die Schweiz befindet sich an der Südflanke dieses Hochs in einer Bisenströmung, dadurch wird kalte bis sehr kalte und trockene Polarluft angezapft. An vielen Orten bleiben ab Donnerstag die Temperaturen den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt. Dazu gesellt sich eine kräftige Brise.