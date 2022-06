Basel: «Es wird heiss und ihr macht so einen Mist» – Ärger über begrünte Brunnen

Am Barfüsserplatz, aber auch auf dem Münsterplatz, am Spalenberg und auch auf dem Rümelinsplatz fliesst in den Brunnen kein Wasser mehr. Stattdessen wachsen darin Kräuter, Salat und Blumen.

In Basel wundert man sich. Am Barfüsserplatz, aber auch auf dem Münsterplatz, am Spalenberg und auch auf dem Rümelinsplatz fliesst in den Brunnen kein Wasser mehr. Stattdessen wachsen darin Kräuter, Salat und Blumen. Nicht alle scheinen sich an dieser Aktion zu erfreuen. In Basler Facebook-Gruppen werden Blumentopf-Brunnen regelrecht verissen (siehe Bildstrecke).

«Ich finde das echt dämlich. Pflanzt lieber mehr Bäume aber lasst doch die Brunnen Brunnen sein», beschwert sich eine Userin. Ein anderer moniert, dass der Bevölkerung damit eine beliebte Bademöglichkeit im Sommer genommen wird. «Ein Schelm, wer Böses denkt, genau in dieser Zeit wurden die Brunnen immer beliebter, um sich darin abzukühlen. Das wird so jetzt unterbunden und für was genau», regt sich der Basler auf. Jemand anders bemängelt, dass durch «diese Furzidee» den Vögeln in der Stadt in der heissesten Zeit das Trinkwasser weggenommen werde. «Es wird heiss und ihr macht so einen Mist. Weiss die Reigerung eigentlich, was sie da anstellt?», fragt die erboste Stadtbewohnerin.