Bewusstlosen ignoriert - «Es wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft»

1 / 4 In Herisau AR wurde ein junger Mann in einer Gasse, in der Nähe des Restaurants Tannenbaum, bewusstlos am Boden entdeckt. 20 Minuten / Shila Ochsner Ein Nutzer auf Facebook stört sich am Verhalten der Leute, die einfach vorbeigelaufen sind. 20 Minuten / Shila Ochsner Die Polizei und die Rettungskräfte wurden aufgeboten und kümmerten sich um den Bewusstlosen. Kapo Appenzell Ausserrhoden

Darum gehts Am Sonntagmorgen befand sich in Herisau AR ein junger Mann bewusstlos am Boden.

Unbekümmert laufen viele Personen einfach an ihm vorbei.

Auf Social Media gehen deshalb die Wogen hoch.

Sonntagmorgens um circa 8.00 Uhr sieht ein Herisauer in der Gasse in der Nähe des Restaurants Tannenbaum etwas am Boden liegen. Er näherte sich und realisierte, dass es sich um einen jungen Mann handelte. Dieser war bewusstlos und nicht ansprechbar. Das Erstaunlichere war jedoch das Verhalten seiner Mitmenschen: «Das Erschreckende und Unverständliche ist, dass viele Leute den Jungen am Boden sahen und an ihm vorbei gingen», schreibt der Nachbar des Ersthelfers in einem Beitrag auf Facebook.

Der Helfer alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst, welche sich um den bewusstlosen Mann kümmerten. Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigte den Vorfall: «Es handelte sich um einen jungen Mann um die 20 Jahre, welcher wegen zu grossem Alkoholkonsum bewusstlos aufgefunden wurde.» Die Rettungskräfte seien aufgeboten worden, da man ursprünglich von einem gröberen medizinischen Problem ausgegangen ist.

Lieber Gafferfoto machen

Auf Facebook nerven sich die Nutzer und Nutzerinnen über das passive Verhalten der Passanten und Passantinnen. Die Meinungen dazu sind einstimmig: «Es wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft. Lieber ein Gafferfoto machen und posten, statt zu helfen», schreibt ein Nutzer. Viele kommentieren den Post auch mit ihren eigenen Erfahrungen: «Ist mir selber vor zwei Monaten passiert. Ich habe auch die Ambulanz geholt und keiner hat nachgefragt, was los ist oder ob man helfen kann», kommentiert eine Nutzerin. «Ich lag vor vielen Jahren auch am Boden. Es kam keine Hilfe. Irgendwann konnte ich mich selber aus der misslichen Lage befreien. Wir haben eine sehr unsoziale Kultur», erzählt ein Opfer. Ein weiterer Nutzer kennt die Situation auch nur zu gut: «So ist es mir auch mal ergangen. Beim Velofahren ist mir schwarz vor Augen geworden.» Hilfe habe er keine bekommen. Als Erklärung meint der Nutzer: «Viele haben Angst, für Fehler beim Helfen belangt zu werden.» Erste Hilfe sollte seiner Meinung nach schon in der Schule gelehrt werden.

Ignoranz oder Angst?

Auch 20 Minuten berichtete im Februar über eine ähnliche Situation in St. Gallen. Eine Frau hatte einen Mann bemerkt, der auf einem Bänkli auf der Seite gelegen hat. Er lag mit den Kopf auf einem Plastiksack und hatte Schürfungen im Gesicht. Zudem sei er nicht ansprechbar gewesen und hatte komisch geatmet. Als er ihr keine Antwort gegeben hatte, verständigte sie die Rettung und wartete auf deren Eintreffen. Auch in diesem Fall war sie die einzige Helfende.

Bei einer Umfrage im Artikel gaben 70 % der Leser und Leserinnen zwar an, dass sie in einer solchen Situation einschreiten würden, doch das Ergebnis wird von der Community angezweifelt. «Wer’s glaubt. Es braucht keinen Mut oder einen gefährlichen Einsatz, um die Notrufnummer zu wählen, aber Menschlichkeit», meint jemand.

Doch es gibt auch einige, die wissen, warum nicht jeder gleich einschreitet: «Heute weiss man nie, ob der Mensch effektiv bewusstlos ist oder es nur eine Finte von Taschendieben ist», schreibt einer in den Kommentaren. «Ich haben keine Lust, von den Behörden komisch befragt und einvernommen zu werden», gibt jemand anders in der Kommentarspalte zu. «St. Gallen hat so viele Drogensüchtige, wieso soll ich da einen ansprechen, der auf der Bank sitzt und schläft? Das ist ja überall so, die sind selber Schuld», kommentiert jemand.

Dieses Verhalten ist bei Psychologen und Psychologinnen unter dem Bystander-Effekt bekannt (siehe Box unten).

Bystander-Effekt Jessica Iannelli Manser, klinische Psychologin* kennt das Phänomen: «Menschen fühlen sich beim Bystander-Effekt oder auch Zuschauer-Effekt nicht verantwortlich für die Situation, da sie sehen, dass andere schon zur Hilfe gekommen sind.» Es spielen in solch kritischen Situationen auch immer gewisse Ängste mit. «Man hat immer die Befürchtung, beurteilt oder verurteilt zu werden, wenn man hilft und dabei gesehen wird. Auch die Angst, etwas falsch zu machen oder danach dazu befragt zu werden, können einen davon abhalten, einzuschreiten», erklärt Manser. Es hilft, die Leute über diesen Effekt aufzuklären, denn wer darüber Bescheid weiss, fällt weniger in dieses Muster. Oft seien auch die fehlende Zeit oder die eigene Einschränkung Gründe, warum nicht geholfen wird. Die Psychologin rät den ersten Schritt zu wagen: «Wenn man als Einzelner in einer solchen Situation einschreitet, sinkt oft die Hemmschwelle bei anderen und sie helfen mit.» *lic. phil. Jessica Iannelli Manser, Psychopathologin & Kriminologin, Fachpsychologin Notfallpsychologie, Gründerin von footsteps.coach und Supporterin bei Bewell.help, Privat

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest