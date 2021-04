Neue Zahlen zu Permafrost : Es wird immer wärmer im ewigen Eis der Gletscher

Forscher messen seit Jahrzehnten die Temperaturen im Permafrost. 2020 verzeichnen sie einen Rekord. Das könnte dazu führen, dass sich Naturkatstrophen in Zukunft häufen.

Mischung aus Eis und Schutt wandert schneller

Auch in den tiefen Schichten der Gletscher, in der das Eis ewig gefroren bleiben sollte, zeigten Messungen, dass es dort zunehmend wärmer wird. Das Schweizer Monitoring-Netzwerk für Permafrost Permos forscht seit über 20 Jahren an Gletschern. Ihren Messungen zufolge auf dem Stockhorn-Plateau oberhalb Zermatt (VS) zum Beispiel hat die Permafrost-Temperatur in 20 Metern Tiefe in 20 Jahren um etwa 0,8 Grad Celsius zugenommen, im Blockgletscher Murtèl-Corvatsch im Oberengadin sind es plus 0,5 Grad innerhalb von zehn Jahren .