Gebrauchte Windeln im Briefkasten – «Es wird jeder verdächtigt, der Kinder im Windelalter hat»

«Wir finden das eine bodenlose Frechheit. Ich habe selbst zwei Kleinkinder und mir würde im Traum nicht in den Sinn kommen, eine Windel so zu entsorgen», sagt M.M., eine betroffene Anwohnerin. (Symbolbild)

In Uzwil werden gebrauchte Babywindeln in fremden Briefkästen entsorgt.

Anwohnerinnen und Anwohner der Stadt Uzwil wurden in den letzten Wochen von einer unangenehmen Situation beim Briefkastenleeren überrascht. Nebst der üblichen Post habe man gebrauchte Babywindeln sowie Damenbinden aufgefunden. «Wir finden das eine bodenlose Frechheit. Ich habe selbst zwei Kleinkinder und mir würde im Traum nicht in den Sinn kommen, eine Windel so zu entsorgen», sagt M.M., eine betroffene Anwohnerin.