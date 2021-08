275. Zürcher Derby - «Es wird kein Spiel wie jedes andere» 

Rudelführer heizen der Mannschaft ein

FCZ-Trainer André Breitenreiter sagt: «Dieses Spiel ist nicht wie jedes andere. Diese Bedeutung ist uns allen bewusst. Dafür haben auch ein paar Spieler und Co-Trainer Alain Nef beigetragen, die viele Jahre dabei sind.» Auch GC-Trainer Contini, der wie Breitenreiter noch kein Zürcher-Derby erlebt hat, sprach über den Einsatz von Leithoppers wie Abrashi und Pusic: «Natürlich weiss ich um die Wichtigkeit und Bedeutung des Derbys. Das müssen auch die neuen Spieler spüren und dafür haben wir unsere Rudelführer, die ihnen das mitgeben.» Dies bestätigt auch GC-Goalie Moreira an der PK: «Die Spieler haben uns die Wichtigkeit der Partie näher gebracht. Die Stimmung ist seit dem Cupsieg verändert. Man spürt auch in den Sozialen Medien wie wichtig das Duell ist.»

«Hoffen, dass sie uns beflügeln»

Auch GC-Mittelfeldterrier Abrashi ist voller Vorfreude auf die Fans: « Wir freuen uns enorm. Das motiviert einen umso mehr. » Der GC-Trainer sieht es ähnlich: « Ein Derby mit zwei Fronten, die ihr Team nach vorne peitschen, das ist etwas, was so ein Spiel perfekt abrundet. »

Kurven kehren zurück

Für die Fans gibt es eine vollständige räumliche, zeitliche und personelle Trennung von Zertifikats- und Eingangskontrollen. Die Fans erhalten an einem vorgezogenen Ort einen Bändel, mit dem sie ins Stadion gehen können. Bereits am Freitag waren über 10’000 Tickets verkauft, so der FCZ. Nun rechnet der Club mit rund 12’000 Besucherinnen und Besuchern – so viele waren es auch beim letzten Derby vor über zwei Jahren. Es wäre ein Kreis, der sich schliesst.