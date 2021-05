Covid-Zertifikat bis Ende Juni - «Es wird keinen Grund mehr geben, die Freiheiten weiter einzuschränken»

1 / 5 Mit dem «Excelsior Pass» können Bürger von New York im Innern von Restaurants essen gehen, Sportveranstaltungen oder Konzerte besuchen. Auch bei Hochzeiten wird der Pass benutzt. New York State Für Inhaber des «grünen Passes» gibt es in Israel weitgehende Lockerungen. So sind etwa Restaurant-, Schwimmbad-, Fitness-, Konzert- und Theaterbesuche nur mit einem grünen Pass möglich. Auch für die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen oder Hochzeiten braucht es einen Nachweis. Gesundheitsministerium Israel In Dänemark dürfen nur Inhaber des «Coronapas» im Innern von Restaurants dinieren. Die Teilnahme an Sportveranstaltungen ist ebenfalls daran geknüpft, ob man einen Pass hat. Wer zur Massage, zum Friseur oder ins Tattoostudio gehen will, braucht einen Coronapas. Gesundheitsministerium Dänemark

Darum gehts Das Bundesamt für Gesundheit teilte am Freitag mit, dass bis Ende Juni ein Covid-Zertifikat erstellt wird.

Realisiert wird das Vorhaben durch das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation.

Mit welchen Lockerungen Geimpfte, Genesene sowie negativ Getestete rechnen dürfen, ist noch offen.

In anderen Staaten gibt es bereits entsprechende Lockerungen.

Beim Netzaktivisten Hernâni Marques ist die Skepsis aber gross: «Zu normalisieren, dass man seine Gesundheitsdaten überall vorweisen muss, ist gefährlich.»

Geimpfte, Genesene sowie zeitnah negativ getestete Personen sollen bis Ende Juni ein Covid-Zertifikat erhalten können. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat mit seiner Lösung den Zuschlag erhalten. Das kündigte das Bundesamt für Gesundheit am Freitag an. Das in Papier- und digitaler Form erhältliche Zertifikat soll «benutzerfreundlich, sicher und EU-kompatibel» sein, so das BAG. Zudem arbeite die Schweiz im Projekt für ein international anerkanntes Zertifikat mit der Weltgesundheitsorganisation WHO mit.

In anderen Ländern wie etwa Dänemark, Israel oder US-Staaten wie New York gehört ein entsprechendes Zertifikat bereits zum Alltag (siehe Bildstrecke). Mit ihm können Bürger im Innern von Restaurants essen gehen, ins Schwimmbad gehen, Konzerte oder Sportveranstaltungen besuchen. Möglich ist es auch wieder, ins Ausland zu reisen, ohne bei der Rückkehr in Quarantäne gehen zu müssen.

Positive Aussichten für die Sommerferien

Es sei klar, dass Geimpfte, Genesene und negativ getestete Personen ab Juli dank dem Nachweis einfacher von weiteren Lockerungsschritten profitieren könnten, sagt FDP-Fraktionspräsident und -Nationalrat Beat Walti. «Schliesslich gibt es dann keinen plausiblen Grund mehr, die Freiheiten der Leute weiter einzuschränken.» Ein Vorteil des Zertifikats sei es, dass Inhaber wieder ins Ausland reisen könnten. «Das bedeutet etwa, dass man jetzt die Sommerferien ab Juli planen und buchen kann», sagt Walti.

Das Corona-Zertifikat soll nicht nur auf individueller Ebene viele Lockerungen bringen, sondern auch der Wirtschaft Luft zum Atmen geben. «Je mehr Leute in Besitz des Zertifikats sind und wieder konsumieren können, desto besser ist es auch für die Schweizer Unternehmer und Büezer.»

Abwarten auf Vorschlag des Bundesrats

Mit dem staatlichen Covid-Zertifikat könnten Beschränkungen im Alltag für geimpfte, genesene und getestete Personen aufgehoben werden, sagt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. Ob die Lockerungsschritte ab Juli in der Schweiz so weit gehen wie in Israel könne sie jedoch nicht sagen. «Ab wann Lockerungsschritte möglich sind, hängt von der epidemiologischen Lage ab.» Deshalb sei es nach wie vor zentral, die Fallzahlen zu senken und damit die Spitäler zu entlasten und Schwerkranke zu verhindern. Der Zugang zu staatlichen Leistungen oder Grundleistungen werde von der Einführung eines Covid-Zertifikats nicht tangiert. «Etwa für die Benutzung des ÖV wird man nie ein Zertifikat brauchen.»

Gerade bei der SVP seien die Bedenken aber gross, sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. So seien viele Fraktionsmitglieder gegen eine zu breite Anwendung des Corona-Zertifikats. «Für das Fliegen und grosse Konzerte begrüssen wir es, aber die elektronische Registrierung jedes Restaurant- oder Kinobesuchs geht uns zu weit», so Aeschi. «Der Eingriff in die Privatsphäre wäre einfach zu gross.» Bereits jetzt gebe es keine Gründe mehr, die Corona-Einschränkungen weiterhin aufrechtzuerhalten, sagt Aeschi: «Die SVP ist der Meinung, dass man jetzt schon fast alle Restriktionen aufheben soll, weil die Risikopersonen bereits geimpft sind und jüngere Personen bei einer Infektion fast immer milde Verläufe haben.»

Verschwindet der «Freiheitspass» wieder?

Vorbehalte gegen die Einführung des Covid-Zertifikats äussert auch Computer-Linguist und Netzaktivist Hernâni Marques: «Wir sind sehr skeptisch. Die Virusverbreitung nimmt dadurch nicht ab, weil bei einer solchen Massnahme immer jemand durch das Raster fällt oder es neue Mutationen gibt.» Zudem führe die Einführung des Zertifikats zu einem grossen Schwarzmarkt an falschen Ausweisen.

Verschiedene Antworten sei der Bund noch immer schuldig, sagt Marques. «So ist etwa unklar, ob der ‹Freiheitspass› wieder verschwindet, wie es um die technischen Details steht oder wie fälschungssicher das Zertifikat wirklich sein wird.» Die Gefahr bestehe, dass die Infrastruktur für das Covid-Zertifikat auch über die Pandemie hinaus Bestand haben werde. «Zu normalisieren, dass man seine Gesundheitsdaten überall vorweisen muss, ist gefährlich.»