Bundesrat macht Druck auf Ungeimpfte - «Es wird mehr Infektionen, Spitaleinweisungen und Tote geben»

«Es gibt auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen»

Bundesrat macht Druck auf Ungeimpfte

Wer heute einen Test und ein 48-Stunden-Zertifikat braucht, um ins Ausland zu reisen oder ein Konzert zu besuchen, bekommt das gratis. Ab Oktober sollen diese Antigen-Schnelltests kosten – auch die fünf Gratis-Selbsttests, die es heute pro Person und Monat in der Apotheke zu holen gibt. «Es gibt einen Moment, ab dem es sich nicht mehr rechtfertigen lässt, diese Kosten zu überwälzen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Mittwochnachmittag vor den Medien. Angenommen, jemand lasse sich einmal pro Woche testen, was rund 50 Franken koste, mache das in zehn Wochen 500 Franken, ergänzte er. Und: «Es gibt auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, gratis.»

Weiterhin gratis sind die Tests für Kinder unter zwölf Jahren, für Personen, die sich nicht impfen lassen können und für solche mit COVID-Symptomen. Damit wählt die Schweiz denselben Weg wie Deutschland und Frankreich. Auch dort kosten ab Oktober die Tests. Der Bundesrat gibt diesen Vorschlag nun bei den Kantonen und bei den Sozialpartnern in die Konsultation und entscheidet am 25. August definitiv. Am 1. September entscheidet er über eine allfällige Aufhebung der Massnahmen.