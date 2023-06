Wetter Schweiz: In der Schweiz riechts nach Petrichor

Am Donnerstag hat es in Teilen der Schweiz bereits ausgiebig Niederschlag gegeben. Auch am Freitag wird es nass. Dass man Regen riechen kann, ist wissenschaftlich bewiesen.

1 / 3 Regen hat einen charakteristischen Geruch, der sogar einen eigenen Namen hat: Petrichor. 20min/Marco Zangger Viele Menschen können riechen, wann es zu regnen beginnt. Tatsächlich gibt es Beweise, die dies bestätigen. LAB Regentropfen, die auf staubigen oder lehmigen Böden landen, fangen winzige Luftbläschen an der Oberfläche ein, die dann – wie in einem Glas Champagner – nach oben schiessen und aus dem Tropfen herausplatzen, wobei sie Aerosole des Duftes in die Luft schleudern, wo sie dann vom Wind verteilt werden. Tamedia AG

Darum gehts Am Freitag wird in fast allen Teilen des Landes mit Niederschlag gerechnet.

Der charakteristische Geruch des Regens wird als Petrichor bezeichnet.

Wissenschaftler vermuten, dass unsere Abhängigkeit vom Regen in allen Kulturen der Geschichte der Grund dafür sein könnte, dass so viele Menschen den Geruch von Regen als angenehm empfinden.

Der Juni verabschiedet sich untypisch – nachdem der Monat insgesamt ausserordentlich sonnig und trocken war, gibt es heute wiederholt kräftigen Regen bei 20 bis 22 Grad.



Der Begriff wurde von zwei Forschern der australischen Wissenschaftsbehörde CSIRO in einem 1964 erschienenen Artikel für die Zeitschrift «Nature» geprägt. Bei ihren Untersuchungen wurden Felsen, die warmen, trockenen Bedingungen ausgesetzt waren, dampfdestilliert, um ein gelb gefärbtes Öl freizulegen, das sich in den Felsen und im Boden festgesetzt hatte. Eine Substanz, die, wie sie herausfanden, für den Geruch verantwortlich war.

Regen kann man riechen

Die Quelle dieses Öls ist eine Kombination aus Ölen, die von Pflanzen bei trockenem Wetter abgesondert werden (ein Signal, das das Wurzelwachstum und die Keimung von Samen stoppt), und Chemikalien, die von im Boden lebenden Bakterien freigesetzt werden.



Viele Menschen können riechen, wann es zu regnen beginnt. Tatsächlich gibt es Beweise, die dies bestätigen. Wenn eine höhere Luftfeuchtigkeit als Vorläufer des Regens auftritt, wird in den Poren von Felsen und Boden Feuchtigkeit eingeschlossen, so dass einige der Öle in die Luft abgegeben werden.

Der stärkste Geruch wird jedoch freigesetzt, wenn es zu regnen beginnt. Regentropfen, die auf staubigen oder lehmigen Böden landen, fangen winzige Luftbläschen an der Oberfläche ein, die dann – wie in einem Glas Champagner – nach oben schiessen und aus dem Tropfen herausplatzen, wobei sie Aerosole des Duftes in die Luft schleudern, wo sie dann vom Wind verteilt werden.

In diesen Regionen kannst du den Regen riechen

Die Freisetzung des Duftes ist am ausgeprägtesten, wenn leichter bis mässiger Regen auf Sand- oder Lehmboden fällt. Bei starkem Regen wird die Bildung von Blasen durch die Geschwindigkeit der Tropfen unterdrückt und die Freisetzung von Aerosolen verhindert, wie der britische Wetterdienst erklärt.

Einige Wissenschaftler vermuten, dass unsere Abhängigkeit vom Regen in allen Kulturen der Geschichte der Grund dafür sein könnte, dass so viele Menschen den Geruch von Regen als angenehm empfinden. Das von Forschern des Massachusetts Institute of Technology mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommene Video unten zeigt, wie Regentropfen landen und Petroleum-Aerosole als winzige weiße Flecken entstehen.



Aber zurück zum heutigen Freitag. In der folgenden Bildstrecke siehst du, wann in deiner Region mit Regen gerechnet werden muss.

