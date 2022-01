Starke Schneefälle – «Es wird wieder gefährlich» – Lawinensituation spitzt sich zu

Auf rund 2700 Metern über Meer gerät Mitte Dezember eine sechsköpfige Gruppe in der Region Furgg Garten VS in eine Lawine. Ein Mann wird verschüttet und stirbt. Rund einen Monat später, am 21. Januar, wird ein Skitourenfahrer bei der Abfahrt vom «Tita Da Terra Naire» oberhalb von Conthey VS von einer Lawine erfasst und verstirbt später im Spital. Zwei tragische Unfälle – aber sie sind bislang die einzigen tödlichen Lawinenunfälle in der Schweiz in dieser Saison. Doch das könnte sich bald ändern. Denn die bislang günstigen Schneeverhältnisse ändern sich in den nächsten Tagen.