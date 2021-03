Wie bitte? Was war denn da los? Lara Gut-Behrami machte sich auf in den ersten Lauf des Riesenslaloms in Lenzerheide. Nach rund 3 Sekunden und nach wenigen Toren war das Rennen für die Tessinerin bereits wieder beendet. Die 29-Jährige brach den Lauf ab, ein Grund war dafür nicht ersichtlich. Gut-Behrami verliess den Zielraum, ohne einen Kommentar abzugeben.