«Der Urnersee gehört uns»  – Es würde sich anfühlen, als hätten wir den ganzen Kanton an Sawiris verkauft

Samih Sawiris muss eine Niederlage einstecken: Sein Bootshafen in Flüelen ist unerwünscht und darum bläst er das Vorhaben ab. In Isleten will er sich aber von seinen Plänen nicht abbringen lassen.

1 / 7 Samih Sawiris will an seinem Projekt in Isleten festhalten. Wikipedia/Evelyne Scherer/CC-BY-SA-4.0 Laut Sawiris Plänen sollen grosse Teile des Areals der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite unter Wasser gesetzt werden, damit eine Bucht entstehen kann. Dies berichtete der «Tages Anzeiger». Wikipedia/Adrian Michael/CC-BY-3.0 Sawiris soll 180’000 Quadratmeter der Halbinsel Isleten am Urnersee bereits gekauft haben. Wikipedia/Andreas Fässler/CC-BY-SA-4.0

Der ägyptische Investor Samih Sawiris hegte Pläne, in Isleten und Flüelen zwei Bootshäfen, Hotels, Wohnungen, Geschäfte und Restaurants zu bauen. Dagegen gibts Widerstand: So hatte sich in Flüelen ein Komitee mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Landwirtschaft, dem Gewerbe und der Bevölkerung formiert, das unter dem Titel «Der Urnersee gehört uns» eine Petition lancierte. Innerhalb weniger Tage kamen rund 5800 Unterschriften zusammen – dies bei einem Ziel von 6000. Der Investor stoppte nun seine Pläne für den Hafen in Flüelen.

Das Komitee will trotzdem wie geplant bis Ende März Unterschriften sammeln und die Petition danach einreichen. Sawiris zeigte sich enttäuscht über die ablehnende Haltung der Bevölkerung im Hinblick auf seine Vorhaben. Wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtete, hatte Sawiris einzig eine Frage in den Raum gestellt. «Antworten habe er keine erhalten, dafür werde ihm jetzt ein ‹aggressives Nein› entgegen geschmettert.» Der Investor will am geplanten Projekt in Isleten dennoch festhalten.

Projektskizzen sehen aus wie aus der Küche von Disney World

Für dieses Hafenprojekt liegen laut «Tages-Anzeiger» Projektskizzen vor, diese würden aber wegen des befürchteten Widerstands noch nicht gezeigt. Sawiris soll 180’000 Quadratmeter der Halbinsel Isleten am Urnersee bereits gekauft haben. Auf dem Areal sind Investitionen von 100 Millionen Franken vorgesehen. Hier weht Sawiris wiederum ein eisiger Wind von Seiten der Umweltverbände entgegen. So sagt etwa Raimund Rodewald, oberster Landschaftsschützer der Schweiz, gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Was ich an Projektskizzen gesehen habe, kommt daher wie aus der Küche von Disneyworld-Architekten.» Eine sogenannte Marina sei an der Isleten ein Implantat, das den Charakter der geschützten Halbinsel zerstöre.

«Es müsste schon etwas für die Einheimischen rausspringen»

Die Meinungen in der Bevölkerung sind gespalten: «Das Projekt stellt ökonomisch eine Chance dar für Isenthal und die umliegenden Gemeinden: Der Tourismus würde angekurbelt werden und man könnte mehr lokale Produkte wie Bergkäse oder Fleischprodukte verkaufen», sagt Restaurantbesitzer S.I.* Auch würde es Druck auf die Gemeinden machen, damit diese den ÖV stärker ausbauen müssten. Einen weiteren Vorteil sieht er darin, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und damit der Wegzug von jungen Personen verhindert werden könnte. Gegen das Projekt ist Bethy Walker aus Seedorf: «Es würde ein gehobenes Klientel anziehen und das Dorf womöglich teurer machen. Auch soll das Naherholungsgebiet weiterhin für die Einheimischen nutzbar bleiben.» Sie befürchtet ausserdem eine Zunahme des Individualverkehrs.

Kleinunternehmer D.T.* aus Seedorf sagt: «Würde das Projekt angenommen werden, würde es sich anfühlen, als hätten wir Urner den ganzen Kanton Uri verkauft.» Offener in die Zukunft von Isleten blickt M.G.* Er ist selbstständiger Unternehmer in Seedorf. «Grundsätzlich kann das Projekt für Isleten und die umliegenden Dörfer eine Chance darstellen», sagt er. «Aber dabei müsste auch etwas für die Einheimischen rausspringen.»

* Namen der Redaktion bekannt