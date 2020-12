In Frasnacht TG wurden am Samstag die Überreste einer Person gefunden.

Am Samstag kam es in Frasnacht TG zu einem Polizeieinsatz. Ein Passant, der privat am Waldrand unterwegs war, fand die sterblichen Überreste einer Person. «Ob die Person schon länger tot war, als sie gefunden wurde, ist Gegenstand der Abklärungen», so Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, am Sonntag gegenüber 20 Minuten.