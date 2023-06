Jacqueline Badran disst Kanton Zug: Jetzt reagiert der Finanzdirektor

In der Fernseh-Sendung Arena über die OECD-Mindessteuer wurde der Kanton Zug harsch kritisiert. Nun stellt der Zuger Finanzdirektor klar, was er gesagt hätte, wenn man mit ihm statt über ihn gesprochen hätte.

OECD-Mindessteuer im Kanton Zug: Darum gehts Wenn die OECD-Mindeststeuer angenommen wird, rechnet der Bund mit Mehreinnahmen zwischen einer und 2,5 Milliarden Franken.

Darüber wurde in der SRF-Sendung Arena diskutiert und der Kanton Zug scharf kritisiert.

Der Zuger Finanzdirektor war aber gar nicht eingeladen und setzt sich nun zur Wehr.

Am 18. Juni wird an der Urne über die OECD-Mindeststeuer abgestimmt. Sagen die Stimmberechtigten Ja, soll die Unternehmensgewinnsteuer für grosse internationale Konzerne mindestens auf 15 Prozent steigen. Der Bund rechnet, dass diese Erhöhung der Schweiz Mehreinnahmen zwischen einer und 2,5 Milliarden Franken einbringen dürfte. Besonders umstritten ist aber die Verteilung der zusätzlichen Einnahmen zwischen Bund und Kantone. Über diese Steuererhöhung wurde am letzten Freitag in der Fernsehsendung Arena diskutiert. Mit dabei war auch SP-Nationalrätin Jaqueline Badran, die den Kanton Zug gar als «Bananenrepublik» bezeichnete.

Das sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler

Am Mittwoch reagierte nun der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler, dass die «stark betroffenen Kantone» nicht zu Wort gekommen waren. «Ich hatte gar keine Einladung erhalten. Stattdessen wurde über den Kanton Zug gesprochen und dies vorwiegend negativ», sagt Tännler auf Anfrage. Sein Name sei mehrmals gefallen und es seien auch Vorwürfe an seine Adresse und an Zug gerichtet worden.

«Ausserdem wurde Zug als Bananenrepublik bezeichnet. Damit wird ein Bild von Zug gezeigt, das die Bewohner von Zug und ich gar nicht kennen.» Weiter kritisiert Tännler an der Sendung, dass eine einseitige Diskussion stattgefunden habe: «Es konnte nicht einmal ausgeführt werden, wie das zusätzliche Geld in Standortförderungsmassnahmen investiert werden soll.»

Profitieren würden laut Tännler die grossen Industrienationen

Laut dem Finanzdirektor war ein Manko dieser Diskussion auch, dass vorwiegend über die Verteilung von Geld gesprochen wurde, das der Kanton Zug noch gar nicht habe. Es sei fraglich, ob der Kanton Zug dies überhaupt jemals haben werde und wenn ja, in welcher Grössenordnung. «Denn die OECD-Mindeststeuer ist ein Steuerkartell der grossen Industrienationen, das kleinere Länder wie die Schweiz an die Wand drücken will. Die OECD beabsichtigt keinesfalls, der Schweiz zu zusätzlichen Steuereinnahmen zu verhelfen, sondern im Gegenteil ihr das Wasser abzugraben», sagt der SVP-Regierungsrat.

Schweiz muss Schaden so gut wie möglich verhindern

Wie überall, wo das Recht des Stärkeren gelte, bleibe der Schweiz auch hier nichts anderes übrig, als nach den neuen Regeln zu spielen und sich möglichst gut zu positionieren, um den von aussen gewollten Schaden für die Schweiz so weit wie möglich zu verhindern. Laut Tännler dürfte das nicht einfach werden, denn «voraussichtlich wollen die Amerikaner nicht mitmachen.» Tännler will die Standortattraktivität verteidigen. «Die Schweiz befindet sich in der Defensive. Und wie bei jeder Verteidigung müssen wir die Abwehr auch hier stärken, wo die Gegner am heftigsten angreifen. Das ist nun mal bei jenen Kantonen der Fall, die heute unter der Mindestgrenze von 15 Prozent liegen, denn die anderen Kantone sind kaum betroffen», so Tännler weiter. Deshalb ist es in seinen Augen wichtig, dass die Mehreinnahmen grösstenteils bei den betroffenen Kantonen bleiben, damit diese die entstehenden Nachteile mit enstsprechenden Massnahmen reduzieren können.

So könnte es mit der Mindessteuer weitergehen

Tännler glaubt, dass leider zu befürchten ist, dass die 15 Prozent erst der Anfang sind, und die OECD über die Zeit die Mindestgrenze erhöhen will. Dann würden weitere Kantone unter Druck kommen und der Schweizer Wirtschaftsstandort noch stärker bedrängt. «Umso wichtiger ist es, bereits jetzt für die Verteidigung unserer Arbeitsplätze und unseres Wohlstands zusammenzustehen und uns nicht in sozialistischen Umverteilungsfantasien zu verlieren.»

