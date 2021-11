Einen Schweizer Spieler sucht man in der NFL vergeblich. Lukas Ruoss will seinen Traum verwirklichen und wurde gar von der NFL für ein Trainingscamp eingeladen.

Schweizer Footballer Lukas Ruoss : «Es zählt nur Football, ich will zu 100 Prozent in die NFL»

1 / 6 Lukas Ruoss trainierte im Tottenham Stadium. NFL Er wurde von der NFL eingeladen. Privat Sein Traum ist die beste Football-Liga der Welt.

Darum gehts Der Schweizer Lukas Ruoss träumt von einer NFL-Karriere.

Er könnte es im nächsten Sommer in einen Kader schaffen.

Zurzeit spielt Ruoss in der höchsten deutschen Liga.

Die NFL-Saison läuft auf Hochtouren. Einen Schweizer sucht man in der besten Football-Liga der Welt aber vergeblich. Immerhin: Der zweifache Superbowl-Sieger Ben Roethlisberger hat Schweizer Wurzeln. Sein Ur-Urgrossvater wanderte im Jahr 1873 aus der Gemeinde Lauperswil im Emmental in die USA aus. Dazu kommt mit Oliver Vernon ein Verteidiger, der einen 85-Millionen-Vertrag bei den New York Giants unterschrieben hatte und dessen Mutter aus Uzwil in die USA auswanderte. Vernon, der aktuell ohne Vertrag ist, ist sogar ein Doppelbürger, wenn auch ohne Schweizer Pass.

Mit Lukas Ruoss steht nun ein anderer Spieler vor dem möglichen Sprung nach Übersee. Der 26-Jährige wurde Mitte Oktober von der NFL zu Trainingseinheiten, einem i nternational Combine in London eingeladen. Ruoss spielt seit dem vergangenen Sommer in der GFL, der deutschen Football-Liga bei den Potsdam Royals. Sein Ziel ist klar die NFL. Im Gespräch mit 20 Minuten sagt er: « Zu 100 Prozent will ich in die NFL. Im Moment zählt für mich nur Football. »

Keine Vorbereitung, aber gute Leistung

Fünf Tage verweilte Ruoss, der als Linebacker, also Verteidiger, spielt, im Camp. 43 Akteure aus der ganzen Welt wurden für den Combine eingeladen. Trainiert wurden die Drills der NFL: Bankdrücken, Weitsprung und 40 Yards Sprint. Aus diesen Athleten sucht die NFL Spieler für ihr International Pathway Program, das Footballern in Europa einen Platz bei einem NFL-Team beschert.

Das Problem dabei für Ruoss: Die Spieler werden nicht nach Position gesucht. Ruoss erklärt: «Sie suchen halt nicht einen Linebacker oder Receiver. Sie nehmen einfach die besten Spieler.» Auch wenn er der beste Linebacker im Camp wäre, könnte es am Ende sein, dass sich die NFL für zehn Spieler einer anderen Positionsgruppe entscheiden würde. Eine Einschätzung sei für ihn deshalb nicht möglich, auch wenn er ein gutes Feedback erhalten hätte: «Ich hatte zwei Wochen vor dem Camp noch mein letztes Saisonspiel, so war die Vorbereitungszeit nicht sehr gross. Es waren aber alle erstaunt, wie gut ich performt habe.»

Ende November wird Ruoss informiert, ob er den ersten Schritt in Richtung NFL gemeistert hat. Zwölf der 43 Spieler würden wohl eine erste Zusage erhalten und im Anschluss nach Florida reisen. Dort würde ein zehn- bis zwölfwöchiges Camp absolviert und im Anschluss werden die Spieler von einem NFL Team gewählt oder nicht gewählt werden. Am liebsten würde Ruoss bei den Tampa Bay Buccaneers spielen. Nicht aber nur wegen des Gewinns des Superbowls, sondern auch aufgrund des Linebacker-Teams um Devin White. «Ich glaube, von denen zu lernen wäre super. Mit der Erfahrung des Teams, da könnte ich am meisten profitieren.»

Bachelor in Business Finance

Doch wie kam es überhaupt so weit, dass Ruoss Football-Profi wurde und bei den Potsdam Royals sogar vom Sport leben kann? Mit 14 wechselte er vom Fussball zum American Football zu den Bern Grizzlies. Schnell merkte er laut eigenen Aussagen, dass sein Weg nicht in der Schweiz enden sollte. Nach einem All-Star-Spiel mit einem Europa-Team in den USA schaffte er es erst ans Junior College, später an die Bemidji State University, zu den Beavers, den Bibern. Dort absolvierte er einen Bachelor in Business Finance. Für seine Eltern keine einfache Situation: «Sie haben mich immer unterstützt, aber als ich in die USA ging, war es hart für sie.» Nach seiner College-Zeit kehrte er nach Europa zurück und unterschrieb bei den Potsdam Royals einen Vertrag.

Beinahe wäre er dieses Frühjahr noch in die CFL, die Canadian Football League, gedraftet worden, doch er schaffte den Sprung knapp nicht. Doch alleine die Nominierung für den Draft reichte aus, um ihn auf die NFL-Liste für den International Combine zu bringen und so die Chance auf eine NFL-Karriere am Leben zu halten. Übrigens: Ein ehemaliger Teamkollege von Ruoss schaffte es bereits in die NFL. Gunner Olszewski ist ein Wide Receiver für die New England Patriots und schaffte es als Punt Returner gar in den Pro Bowl, das All-Star-Spiel der NFL.

International Pathway Program Die NFL hofft mit dem International Pathway Program auf internationale Stars und fördert junge Football-Talente aus aller Welt. Damit will man auch den internationalen Markt erschliessen. Ruoss erklärt dies wie folgt: « Sie wollen Spieler, die es schaffen könnten. A ndererseits wollen sie auch di e internationalen Zuschauer dazuholen. Wenn es jemand aus Deutschland, England oder der Schweiz schafft, ist der Hype natürlich grösser. » Jedes Jahr wird eine Division ausgewählt, in denen Teams einen zusätzlichen Platz im Practice Squad erhalten. Dieser Platz bleibt auch nach der Kader-Reduktion auf 53 Akteure bestehen und die internationalen Talente können ein Jahr mit den Superstars trainieren und gehören dazu. 2020 schaffte es der Österreicher Sandro Platzgummer zu den New York Giants. Das beste Beispiel für den Erfolg des Programms ist Jakob Johnson. Der Deutsche schaffte es vom Practice Quad in den aktiven Kader der New England Patriots und steht als Fullback regelmässig auf dem Platz. Im Frühling 2021 verlängerte er seinen Vertrag. In diesem Jahr verdient der NFL-Profi knapp 900’000 Franken.