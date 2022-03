Nach Aufruf – «Es zeigt, wie mitfühlend Schweizer sind» – über 10’000 Betten für Flüchtende angeboten

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist gross. Rund 4322 Schweizerinnen und Schweizer haben sich nach dem Aufruf des Vereins Campax bereit erklärt, Flüchtende aus dem ukrainischen Kriegsgebiet für die Zeit der Not bei sich zu Hause aufzunehmen. «Diese Menschen stellen insgesamt 10’275 Betten zur Verfügung. Das sind überwältigende Zahlen, die zeigen, wie mitfühlend die Bevölkerung in unserem Land ist», lässt sich Campax-Geschäftsführer Andi Freimüller in einer Mitteilung am Dienstag zitieren. Der Verein hat am Montag die Aktion gestartet. Personen, die helfen möchten, können sich weiterhin online in einer Liste eintragen.