So wurde Omikron entdeckt : «Es zeigte sich, dass es sich um ein völlig anderes Virus handelte»

Dutzende Biochemiker, Virologen und Techniker analysieren in einem Gebäude des Privatlabors Lancet in Johannesburg täglich 18.000 PCR-Tests. Dabei haben sie die neue Coronavirus-Variante Omikron entdeckt.

Am 25. November gab Südafrika offiziell das Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus mit ungewöhnlich vielen Mutationen bekannt.

Ende November fiel einer Wissenschaftlerin in einem Privatlabor in Südafrika auf, dass das Virus sich verändert hatte.

Anfang November machte das Privatlabor Lancet in Johannesburg ihre die Welt aufschreckende Entdeckung, die Furcht vor einer noch schlimmeren Phase der Pandemie auslöste. 22 positive Tests, hauptsächlich aus der Hauptstadt Pretoria, erregten die Aufmerksamkeit von Chef-Virologin Eftyxia Vardas und ihrem Team. «Wir stellten fest, dass etwas in unseren PCR-Tests anders war», erklärt Vardas in weissem Kittel und Maske.